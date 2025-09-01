La Comuna consolida diversas actividades para celebrar el Mes de la Inclusión y profundizar la igualdad de derechos

La Municipalidad de Formosa, mediante la Secretaria de Acción Social, presentó la agenda de actividades en el marco del Mes de la Inclusión, que se desarrollará durante todo octubre con talleres, encuentros culturales y espacios de formación orientados a derribar barreras y garantizar la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

Al respecto, la responsable de Acción Social, Lic. Paula Cattáneo, destacó que “octubre es mucho más que un mes en el calendario: es una oportunidad para reflexionar, concientizar y visibilizar la importancia de la inclusión en todos los ámbitos de la vida”.

En ese sentido, subrayó el lanzamiento de la primera peña folclórica inclusiva de la ciudad: “Con ‘Bailes que Unen’ logramos un espacio único donde los chicos del centro terapéutico Los Girasoles de Resistencia Chaco, junto a jóvenes y adultos de nuestros talleres, muestran con orgullo los avances en autonomía y dominio del cuerpo que lograron clase tras clase. La danza es libertad, es expresión, es prueba de que la inclusión no es un discurso, sino una realidad palpable”.

Cattáneo recordó que la Dirección de Discapacidad ofrece durante todo el año talleres de musicoterapia, educación física adaptada, alfabetización, folklore y huerta, además de acompañamiento terapéutico en psicología y fonoaudiología, con la colaboración de la Universidad de la Cuenca del Plata.

“Hoy muchos de nuestros alumnos ya cargan su tarjeta SUBE por sí mismos, manejan dinero con seguridad y participan de las actividades sin acompañamiento familiar. Esos logros pequeños en apariencia son conquistas inmensas en dignidad”, agregó.

Asimismo, explicó la importancia de los talleres para familias, como “Cuidar a quienes cuidan”, un espacio de escucha y contención. “Sabemos que detrás de cada niño, joven o adulto con discapacidad hay familias que necesitan redes de apoyo. Por eso generamos estos lugares donde compartir experiencias, desafíos y esperanza”.

La funcionaria adelantó que durante el mes se realizarán capacitaciones a agentes municipales de atención al público, feriantes y escuelas, además de stands informativos para visibilizar las distintas discapacidades, como la incorporación del cordón verde con girasoles como símbolo de la discapacidad no visible.

En cuanto a la reflexión sobre el contexto nacional, Cattaneo sostuvo: "Mientras en nuestra ciudad trabajamos todos los días para garantizar derechos y oportunidades, vemos con dolor cómo a nivel nacional se recortan pensiones y se desconocen avances logrados por años de lucha. Esa no es la Argentina que queremos. Desde Formosa demostramos que otra realidad es posible cuando la inclusión es una prioridad de la gestión municipal".

Todo lo anterior, forma parte de un trabajo coordinado con el gobierno municipal y provincial, que entienden que detrás de cada derecho hay un rostro humano, una historia, una familia. Por eso avanzamos en acciones concretas que aseguran accesibilidad, acompañamiento y autonomía. Esa es la diferencia entre un modelo que mira a la persona y otro que solo habla de números fríos”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: "Tal como lo pregona el intendente Ing. Jorge Jofré, estas políticas inclusivas promueven una ciudad más empática y humana, con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios y la eliminación de barreras físicas y actitudinales".

"La inclusión se construye todos los días, con compromiso, con amor y con políticas públicas que no dejan a nadie atrás. Aquí no hay espacio para el ajuste ni para el sufrimiento de los más vulnerables. Aquí hay una gestión municipal y provincial que elige poner en el centro la dignidad de cada persona, convencidos de que una ciudad más justa e inclusiva es posible", cerró Cattáneo.



