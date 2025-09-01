Se dedicaban al delivery de drogas y terminaron tras las rejas





• Las intervenciones se realizaron en Los Inmigrantes, Antenor Gauna y terminaron con tres detenidos

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a tres sujetos, secuestraron más de medio kilo de marihuana, dinero, teléfonos celulares y dos motocicletas en el barrio Los Inmigrantes y Antenor Gauna.

El operativo se inició el miércoles último, alrededor de las 22:00 horas, cuando personal policial que patrullaba la zona observó al sospechoso en una Honda Tornado 300, quien acompañaba a otros dos sujetos que se desplazaban en una Honda Wave.

Al intentar identificarlos, los ocupantes de la moto de menor porte abandonaron el rodado y durante la huida arrojaron varios envoltorios con marihuana.

A todo esto, los policías detuvieron al conductor de la Tornado y secuestraron ambas motocicletas, un teléfono celular, dinero y tres envoltorios de marihuana.

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien dispuso la continuidad de las actuaciones.

Tras las tareas investigativas realizadas, se identificaron a los sujetos que se fugaron y el magistrado dispuso dos allanamientos: uno en Los Inmigrantes y otro en Antenor Gauna.

Las diligencias se concretaron el jueves al mediodía con la colaboración del Destacamento de Desplazamiento Rápido Circuito Cinco y la Delegación de Policía Científica.

Este trabajo conjunto permitió la aprehensión de los prófugos, más el secuestro de un envoltorio de marihuana y el inicio de las actuaciones por entorpecimiento del procedimiento contra los dos sujetos.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y se notificó a los detenidos de su situación legal, razón por la cual quedaron a disposición de la Justicia provincial.