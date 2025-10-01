Se descompensó, la atacó su perro y falleció

Ocurrió en el barrio San Francisco de esa localidad

Una mujer de 67 años falleció luego de sufrir una descompensación y ser atacada por su perro en el patio de su vivienda, en el barrio San Francisco de Riacho He Hé.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves último y los integrantes de la comisaría de esa localidad tomaron intervención en el caso al ser alertados por los vecinos.

Al ingresar al inmueble, vieron a la víctima, identificada como Sebastiana Gómez boca abajo y con lesiones en el rostro, compatibles con la mordedura de un canino.

También hallaron a un perro de raza criolla, que fue atado para realizar las diligencias en el lugar.

El personal de Policía Científica, Delegación Laguna Blanca, no observó signos que hagan suponer que se ejerció fuerza, ni faltante de pertenencias o desorden en el interior de la vivienda.

El caso se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, que dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue en la ciudad de Clorinda, por parte de efectivos del Destacamento Bomberos Laguna Blanca.

Luego el forense judicial constató que la muerte se produjo por un “Paro cardiorrespiratorio por ataque canino y shock cardiogénico”.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.