Desbarataron una banda dedicada al robo de motos

Hubo secuestros y detenidos. Se dio intervención de la Justicia provincial

Una amplia labor de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno culminó con la detención de tres sujetos, más el secuestro de dos motocicletas, una de ellas utilizada para cometer el ilícito, motopartes, herramientas, armas de fuego y teléfonos celulares, entre otros elementos, tras un allanamiento en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad.

Si bien la investigación por el robo de una Corven Energy se inició días atrás, la requisa domiciliaría se concretó el jueves último.

Durante la etapa investigativa, los policías establecieron la identidad de los presuntos autores y el lugar donde estaba el rodado.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, a cargo del Dr. Rubén Antonio Spessot, quien ordenó allanar un inmueble de la manzana “Z” del barrio Lisbel Rivira.

La medida judicial estuvo a cargo de los integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno, con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), Grupo Especial de Operaciones Policiales, GEOPF, Comisaría Seccional Cuarta, Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial y Dirección General Policía Científica.

Allí detuvieron a tres sujetos con antecedentes delictivos y hallaron una motocicleta Honda Twister, utilizada para llevar a cabo los hechos delictivos.

También secuestraron la moto robada en el barrio Illia, una Zanella Zb, con pedido de secuestro, motopartes de diferentes marcas y modelos, herramientas utilizadas para el desguace de los rodados, un arma de fuego de fabricación casera calibre 22, seis teléfonos celulares, una escopeta calibre 16 y un aire comprimido, todas con municiones.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



