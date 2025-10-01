La Policía esclareció un caso de abigeato

La investigación permitió determinar la sustracción de tres vacunos, la faena de los animales y la incineración de sus restos para ocultar indicios

Efectivos de la Delegación UEAR Loma Monte Lindo detuvieron a dos hombres y realizaron allanamientos simultáneos en los que secuestraron más evidencias que confirman la faena clandestina de dos toros y una vaca.

Un ganadero de 57 años denunció que tres individuos rompieron el alambrado perimetral de su campo en Loma Monte Lindo y le sustrajeron sus tres vacunos.

Las tareas investigativas permitieron determinar que los animales fueron faenados de manera clandestina en la zona de monte del campo de uno de los imputados y que el producto cárnico se transportó a la ciudad de Pirané en vehículos y motocicletas.

En la continuidad de la investigación, alrededor de las 20:00 horas, personal policial apostado en el acceso al camino vecinal sobre la Ruta Nacional N° 81 aprehendió a un hombre de 30 años cuando salía del campo del sospechoso.

Después se allanó ese lugar y otros campos situados en el kilómetro 1.277 de la Ruta Nacional N° 81, Colonia El Corralito, y en el domicilio ubicado en Calle Paraguay y Barrera del barrio Obrero de Pirané, por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Como resultado de las medidas judiciales, se secuestraron tres ensillados, tres equinos, producto cárnico, una heladera, prendas de vestir con manchas de sangre y sebo vacuno, armas blancas, restos óseos y cueros de animales bovinos recientes, maniobra utilizada por los abigeos para borrar indicios incriminatorios, una motocicleta con manchas de sangre y un cuchillo con restos de grasa, vinculados a faena clandestina.

El procedimiento fue documentado por personal de la Delegación de Policía Científica de Pirané; mientras que se notificó a los detenidos de su situación legal, a disposición de la Justicia provincial.



