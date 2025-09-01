Intentaron robar materiales de una obra en construcción y fueron detenidos





• Sucedió en inmediaciones al Jardín de Infantes N° 26 del barrio Fray Salvador Gurrieri

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena sorprendieron y detuvieron a dos hombres, de 34 y 35 años, mientras sustraían hierros, mallas metálicas y caños para andamios de una obra en construcción.

El hecho ocurrido el jueves último a las 11:00 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

Durante esa actividad, los policías observaron que frente al Jardín de Infantes N° 26, los sujetos estaban en pleno acto delictivo.

De inmediato aprehendieron a los malvivientes y los trasladaron hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación procesal por “Tentativa de Hurto” y quedaron alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, el sereno de la obra radicó la denuncia y el personal de Policía Científica documentó el escenario del ilícito.



