El Colorado: Éxito de la jornada de concientización sobre el cáncer de próstata y atención médica

El pasado sábado 18 de octubre, la Casa de la Solidaridad de El Colorado fue escenario de una charla de concientización sobre el cáncer de próstata y atención médica.

El intendente Mario Brignole destacó la importancia de estas iniciativas, que se enmarcan en un sistema de salud pública gratuito y un Estado Presente, articulando esfuerzos entre la Provincia y el Municipio.

Brignole subrayó el compromiso con la prevención, tanto para hombres como para mujeres, resaltando la reciente presencia del mamógrafo móvil para la detección del cáncer de mama durante el mes de octubre, simbólicamente asociado al color rosa.

“No quisimos desatender a los hombres, por eso contamos con la presencia del doctor Nicolás Urday y su equipo del Hospital de Alta Complejidad, quienes brindaron atención especializada”, afirmó.

Además, garantizó transporte gratuito para los vecinos que requieran realizarse estudios en Formosa Capital.

Por su parte, el doctor Urday, médico urólogo, explicó que la atención urológica es sencilla y consta de un examen físico, un interrogatorio y, en algunos casos, estudios complementarios como ecografías o análisis de sangre.

“Esto nos permite diagnosticar patologías prostáticas, infecciones urinarias o cáncer en las vías urinarias”, detalló, elogiando la iniciativa de la Intendencia de El Colorado por su compromiso con la salud pública.

Brignole enfatizó que estas acciones son posibles gracias a un sistema de salud pública gratuito y a la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Municipio, reafirmando el rol de un Estado presente en el cuidado y bienestar de la comunidad.







