Schmidt: “El peronismo en el norte de la Patria está vivo y es imbatible en la provincia de Formosa”

Los intendentes de las localidades de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt; de El Chorro, Alejandro Moreno y de San Martín Dos, Luis Rivero, destacaron la vitalidad del Modelo Formoseño y el rotundo respaldo popular a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, tras el encuentro con el primer mandatario provincial, este miércoles 29.

El eje de la reunión fue el análisis del reciente resultado electoral en la provincia del domingo 26, y la planificación de estrategias ante el desafiante panorama económico nacional que se avecina con la nueva composición del Congreso de la Nación y los siguientes dos años de presidencia de Javier Milei.

El intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Gustavo Schmidt quien además es vicepresidente de la Federación Argentina del Municipio (FAM), fue contundente al analizar los resultados y celebró la “victoria rotunda que se obtuvo en toda la provincia”, confirmando que “el peronismo en el norte de la Patria está vivo y es imbatible en la provincia de Formosa”.

El jefe comunal subrayó que en su localidad los guarismos se mantuvieron firmes, “cerca del 60%” obtuvo el Frente de la Victoria, destacando que “la unidad y el trabajo casa por casa fueron cruciales para el éxito”.

“Demostramos que de una u otra forma el peronismo en Formosa es imbatible”, insistió el Intendente, aludiendo a la solidez del FdV.

Respecto a la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), Schmidt expresó que el cambio de metodología tuvo un impacto directo en la voluntad popular, algo “inédito” en su historia electoral, teniendo en cuenta que “nunca ocurrió en Villa Dos Trece que hubo más de 60 votos en blanco y 100 votos recurridos –nulos-, justamente por la mala praxis de la votación de parte del ciudadano”, denunció.

Esta situación lo llevó a ratificar su preferencia por la boleta tradicional, que brinda una “certeza al votante de saber qué es lo que vota”.

Asimismo, el intendente de Villa Dos Tres, se refirió a la oposición, considerando que “hubo poca performance de la Unión Cívica Radical, que prácticamente desapareció” y dudó sobre “si hubo una directiva de parte de esa dirigencia de votar a la boleta violeta (LLA)”.

“Seguramente que ellos van a estar más preocupados por lo qué les pasó”, marcó, resaltando que “nosotros (justicialismo) hicimos una buena elección y la gente nos respondió nuevamente”.

Por último, aseguró que el contexto nacional reafirma la necesidad de que los municipios “sigamos trabajando junto al conductor provincial Insfrán para seguir el camino que siempre nos dio el éxito”, en la provincia.

Triunfo rotundo

Por su parte, el intendente de El Chorro, Alejandro Moreno, expresó su satisfacción tras reunirse con Insfrán, destacando que “fue muy gratificante encontrarse con los compañeros también después de un largo trabajo que nos llevó hasta esta elección”, y marcó que “hubo un triunfo rotundo, de nuevo, de nuestro Gobernador y de nuestro pueblo formoseño acompañando al Modelo Formoseño”.

Moreno manifestó que, si bien se conversó sobre el futuro, reconoció que el panorama a nivel nacional no es “bueno”, debido a los recortes que ya se vienen sufriendo.

Sin embargo, aseguró que el gobernador Insfrán, “con una provincia ordenada, nos respalda y él se respalda en nosotros para seguir trabajando para nuestras comunidades”.

“Hace dos años que está Javier Milei como presidente y en la única provincia que se inauguraron obras fue en Formosa”, valoró, destacando que “eso no se ve en ninguna otra provincia”.

Por eso, enfatizó en que “uno también se llena, cada vez más de orgullo cuando vemos este Modelo Formoseño”, al tiempo que afirmó que “lo defendemos por todo lo que se hace dentro de la provincia”.

Respecto a los números de las elecciones del domingo, puntualizó que “en el departamento de Ramón Lista, con un 85,85% el pueblo reafirmó el compromiso con el Modelo Formoseño”, agregando que “nuestro departamento está bien posicionado y acompaña a nuestro Gobernador 100% y eso es muy importante”.

Y resaltó que “esto se debe al trabajo que uno hace en la zona con los militantes y con cada delegado de nuestras comunidades”.

Sin embargo, consideró que “hay que seguir trabajando, militando y recorriendo todo el territorio, escuchando y atendiendo las demandas”, resaltando que “el Gobernador conoce cada rincón de nuestra provincia y por eso es un ejemplo”, teniendo en cuenta que “sabe lo que necesita en cada departamento y eso es algo impresionante”.

Finalmente, el intendente de San Martín Dos, Luís Rivero expuso que la reunión con Insfrán “da mucho ánimo a seguir trabajando”, comentando que frente a las políticas del Gobierno nacional “tenemos que trabajar más unidos que nunca y fortalecer nuestro equipo para afrontar la situación muy difícil que va a aparecer”.

“Él (Insfrán) nos pide siempre que estemos frente a frente con la gente y los acompañemos en los momentos más difíciles”, subrayó, mencionando que “en la provincia de Formosa se vive totalmente la antítesis de lo que sucede en Nación, porque acá estamos unidos, organizados y solidarios y con ese ahínco que caracteriza al pueblo formoseño frente a las adversidades vamos a salir adelante”.



