Intendentes tras reunirse con Insfrán: “El Modelo Formoseño fue triunfador en todos los pueblos”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se reunió este miércoles 29 con intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de toda la provincia para analizar los resultados electorales y reafirmar el compromiso de gestión con el pueblo.

Esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), recabó declaraciones de los jefes comunales, quienes coincidieron en destacar que Formosa es “el templo del peronismo” y el distrito con el porcentaje de votos justicialistas más alto del país.

Apostar al Modelo Formoseño

El intendente de El Colorado, Mario Brignole agradeció al primer mandatario por el encuentro y señaló que “el pueblo formoseño sigue apostando al Modelo Formoseño y a nuestro conductor Gildo Insfrán”, marcando que la provincia “sigue resaltando en el escenario nacional porque es invicta y con porcentajes que siempre son uno de los más altos del país”, dijo en referencia al triunfo del Partido Justicialista en Formosa.

Brignole enfatizó que la clave del triunfo se basa en la gestión de cercanía y en la solución de problemas. “Estamos los 365 días del año, no solo para escuchar sus problemas, sino para solucionarlos, entonces el pueblo responde permanentemente y creo que esa es la fórmula de estar, como nuestro Gobernador que no está solo para la foto, sino que recorre la provincia de punta a punta, con soluciones concretas”.

En este sentido, expresó que “a pesar de que la Nación nos ha esquivado y ha dado cero peso para la obra pública, tan solo en este año, se han inaugurado más de 126 obras públicas”.

Y valoró también las medidas de impacto social, como el incremento salarial, considerado “el más alto del país” para los ciudadanos formoseños.

Contundente triunfo del peronismo

Por su parte, José Guillermo Silva, jefe comunal de Tres Lagunas, donde el Frente de la Victoria ganó con más del 75%, expuso que “la comunidad siguió confiando en el Modelo Formoseño”, remarcando que “el pueblo formoseño es peronista, agradecido y esclarecido”.

De esta manera, indicó que, luego de estas elecciones, el compromiso de los intendentes hacia el Gobernador “se ha reafirmado totalmente, ya que se ha ganado en todas las localidades, incluso en Las Lomitas, donde el intendente fue candidato a diputado nacional”, sostuvo, en relación a Atilio Basualdo de la Libertad Avanza.

En la misma línea, el intendente Hermes Acosta de General Belgrano, señaló que “fue una reunión muy importante haciendo un análisis de todo lo que fue el domingo de las elecciones”, y aseveró que “fue un contundente triunfo del peronismo nuevamente. En Formosa se ha ganado en todos los pueblos, y con más del 58% de los votos”.

Por esto, anticipó que “seguiremos trabajando de la misma forma en la que lo venimos haciendo durante todo este tiempo y por supuesto, con el acompañamiento de nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán”.

Unidos, organizados y solidarios

Respecto al encuentro con el Gobernador, puntualizó que “es un gesto muy importante, ya que con los primeros que se ha reunido ha sido con nosotros”, subrayando que “hubo una contundente demostración de fuerza política de parte del justicialismo en la provincia de Formosa”, al tiempo que alertó que “no son tiempos fáciles, pero todos unidos, organizados y solidarios, vamos a salir adelante”.

Antonio Caldera, jefe comunal de Los Chiriguanos, concluyó con un mensaje de unidad y orgullo provincial, afirmando que “el Modelo Formoseño ha sido triunfador en todos los pueblos”, y agregó que “a nivel país, la provincia de Formosa, obtuvo la mayor cantidad de votos justicialistas”.

Así que, consideró que “podemos decir que Formosa, con Gildo Insfrán, es el templo del peronismo”.

Finalmente, enfatizó en que, más allá del triunfo, “vamos a seguir redoblando el esfuerzo y seguir trabajando” para continuar afianzando este modelo de provincia que incluye a todos los formoseños, vivan donde vivan.



