Samaniego sobre Patricia Bullrich: “Que venga a Formosa a aprender cómo se gestiona”

El diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, conversó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) sobre los próximos comicios nacionales del 26 de octubre, enfatizando la importancia de la elección y la necesidad de un cambio en el rumbo económico del país.

Samaniego fue categórico al señalar que “son unas elecciones muy importantes donde vamos a definir grandes cosas”, considerando que “se trata de la disyuntiva de la Argentina: es el país con soberanía, justicia social, es decir un país para todos o Javier Milei”.

Y aseguró que se define “Patria o colonia, como ha señalado claramente el gobernador Gildo Insfrán en varias oportunidades”.

Asimismo, el legislador justicialista criticó duramente el plan económico del actual Gobierno nacional, afirmando que “evidentemente no ha solucionado ninguno de los problemas que teníamos, al contrario, los ha agravado”, y sumó como “agravante” la “intromisión absolutamente desafortunada e inédita, del gobierno de Estados Unidos en nuestra Argentina”.

Por todo esto, hizo hincapié en la responsabilidad que recae sobre el electorado este domingo 26, resaltando que “en nuestras manos está el poder de la decisión de lo que queremos ser”, y amplió la idea, “si queremos seguir siendo Argentina por la que lucharon tantos héroes y hombres y mujeres en nuestra historia, o entregamos nuestra soberanía política e independencia económica a los poderes”.

Para referirse a la situación del país, Samaniego sostuvo que la crisis financiera actual es “auto provocada” y “autoinflingida”, considerando que “la culpa la ha tenido Javier Milei con su empecinamiento en su política de ajuste interminable y con abandonar el rol del Estado en grandes dimensiones”.

Ante esto, recalcó la urgencia de cambiar el escenario político y económico: “Tenemos que intentar por todos los medios de manera democrática, pacífica y republicana, que cambie su plan económico y su forma de gobernar”, insistiendo que “Argentina en estos casi dos años de gobierno no ha progresado en absolutamente nada”.

Al contrario, añadió, “ha retrocedido en cualquier dimensión que uno analice el gobierno de Javier Milei, ya sea en cuestión económica, financiera, sanitaria, educativa, obra pública, social, en todos ha fracasado”.

Consultado sobre la posibilidad de que el pueblo manifieste su descontento en las urnas, el diputado provincial expresó su convencimiento: “Yo creo que sí. El pueblo va a dar una amplia diferencia”, y mencionó que “el Gobierno nacional está muy desmejorado, está alicaído y ha fracasado en todas las líneas que ha prometido”.

En este sentido, manifestó su preocupación por la desconexión del Presidente con la realidad, indicando que “tiene un alejamiento total de la realidad, que él cree estamos mejor, entonces eso duplica la gravedad del problema”, teniendo en cuenta que “no solamente que lo tenemos al problema, sino que aquel que debe solucionarlo está convencido de que es el mejor presidente del mundo”.

Respuesta a Patricia Bullrich

Ante las recientes críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hacia la provincia, Samaniego no dudó en calificarlas como “una nueva agresión por parte de los medios y de los dirigentes políticos que no conocen absolutamente nada de Formosa”.

“Lo que tiene que hacer Patricia Bullrich es venir a Formosa a aprender” desafió el legislador. A continuación, contrapuso la realidad provincial a la nacional, manifestando que “mientras ella (Bullrich) todos los miércoles apalea a los jubilados, acá se los considera, se los valora, se los cuida y se los ama”.

Y remarcó “mientras ellos (Nación) cercenan el financiamiento de las universidades, acá nosotros tenemos una Universidad Provincial de Laguna Blanca, con carreras como medicina, enfermería, ingeniería”, agregando que “mientras ellos en poco tiempo hiper endeudaron el país, en Formosa tenemos hace 30 años equilibrio financiero, y somos una provincia desendeudada”.

Entonces, enfatizó en que “en vez de criticar, Patricia Bullrich tiene que venir a aprender cómo se gestiona”.

De esta manera, lamentó que “menosprecia al pueblo formoseño y las políticas inclusivas que lleva adelante este Gobierno provincial”, y subrayó que “al pueblo formoseño lo han subestimado y despreciado durante toda la vida”, sin embargo, marcó que “el pueblo de Formosa ha cambiado absolutamente y es dueño y artífice de su destino, no necesitamos tutores, padres o guías que no sean de acá”.

“El gran problema es que tiene cómplices acá en Formosa”, expresó y recalcó que “hay comprovincianos que viven con nosotros, caminan las mismas calles y nacieron acá, pero que no aman a Formosa”, destacando que “apoyan a Javier Milei, a Patricia Bullrich y a todos sus escándalos de corrupción y ciegamente hacen lo que le dicen desde Buenos Aires”, dijo, refiriéndose a la oposición local.

Y sobre estos dirigentes que cuestionan el Modelo Formoseño, expuso que “hasta hace dos o tres meses hablaban loas del Gobernador y del Modelo Formoseño”, y se preguntó: “¿Qué pasó?”, recordando que “durante muchos años crecieron económicamente, políticamente y desde todos los puntos de vista, diciendo que el Modelo Formoseño era lo mejor del mundo y que Gildo Insfrán era el mejor conductor. Pero ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el clic para un día después opinar exactamente lo contrario?”.

Crueldad sin sentido

Samaniego calificó al Gobierno nacional como la representación de “la crueldad sin sentido con un sacrificio absolutamente inútil”, señalando que “nos ha sometido un sacrificio a toda la población y que fue inútil, porque si vos ahorraste teóricamente, ajustaste e hiciste sufrir a gran parte del pueblo, y hoy y le tenés que ir a pedir plata a Estados Unidos, quiere decir que sos muy mentiroso”, expresó, respecto a la gestión de Milei.

Mensaje esperanzador

Para concluir, aseveró que el justicialismo “ha recorrido casa por casa intentando llevar un mensaje optimista y esperanzador de que existe un Gobernador que está al lado de cada uno de los formoseños, y que vamos a intentar salir de este atolladero”, puntualizando que “existe otra salida absolutamente independiente, autónoma, con dignidad, y que alcance para todos”.



