Informaron sobre el despliegue de urnas para las elecciones nacionales del 26 de octubre

Ariel Allende trabajador de la Secretaría Electoral de Formosa, dependiente del Juzgado Federal N° 1 informó sobre el despliegue de urnas para las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de octubre.

Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), puntualizó que en la tarde de este miércoles 22 “realizamos el despliegue de 346 urnas y bolsines correspondientes a los departamentos Pilcomayo, Pilagás y parte de Patiño”.

Asimismo, comentó que el martes 21, hicieron lo mismo con “206 urnas” y anticipó que “el jueves 23 continuará esta actividad a partir de las 16 horas con las localidades del trayecto de la Ruta Nacional N° 81”.

Respecto a las de la ciudad de Formosa, detalló que “será el sábado 25, el último despliegue en la zona de Capital”.

Además, señaló que “las urnas son resguardadas en el Ejército Nacional antes de viajar a destino” y remarcó que “las custodia la seguridad del Comando Electoral, la Gendarmería y el Ejército Nacional”.

Y comentó que “hoy temprano salió un primer vehículo; mañana alrededor de las 5 de la mañana estaría saliendo un segundo vehículo, que se cargó este miércoles y el jueves por la tarde, el tercer camión que va hacia los departamentos Patiño, Bermejo, Mataco y Ramón Lista”, en tanto que “el sábado por la mañana, será en la ciudad de Capital”.







