Román: “Hay dos modelos: el del ajuste y el del plato lleno”

El diputado provincial Jorge Román dijo que en las elecciones del 26 de octubre los formoseños tendrán que elegir entre dos modelos: el del hambre y la exclusión que impone Javier Milei, o el del trabajo y la justicia social que sostiene el gobernador Gildo Insfrán.

“No es una elección cualquiera —advirtió—, es la decisión entre un Estado que abandona y uno que abraza”, en relación a los comicios del 26 de octubre.

Y afirmó que el modelo libertario “ha convertido la mesa de los argentinos en un campo de batalla”.

“Hoy una familia tiene que elegir entre pagar la luz o comprar un kilo de carne. Milei congeló los programas alimentarios, cortó los fondos a comedores y encareció el pan con su política de ajuste. Lo que él llama libertad, el pueblo lo vive como hambre”, señaló.

En contraste, destacó que en Formosa se mantiene un esquema de contención que protege la alimentación y el empleo local. “Mientras en la Nación los precios se disparan, aquí el programa Nutrir llega a miles de familias y las ferias populares siguen garantizando alimentos frescos a precios justos. Eso es justicia social real, no teoría económica”, enfatizó.

El legislador ejemplificó: “En el barrio La Nueva Formosa, una madre puede llenar la olla gracias a los bolsones alimentarios. En Laguna Naineck, un productor puede vender su mandioca sin ser explotado por intermediarios. En Ibarreta, los niños siguen recibiendo la copa de leche en la escuela. Eso es dignidad en acción”.

Román concluyó con dureza: “Mientras Milei hace recitales y se burla de los que sufren, en Formosa se gobierna con humanidad. Porque para nosotros la justicia social no es un discurso, es el pan sobre la mesa. Y ese es el modelo que el pueblo formoseño defenderá con su voto”.



