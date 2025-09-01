Más de 200 estudiantes participaron del Parlamento Juvenil de Formosa

Este jueves 9, desde las 7:30 horas, se llevó adelante el Parlamento Juvenil de Formosa “La escuela secundaria que queremos” 2° edición, instancia provincial, en la Escuela Normal Superior “República del Paraguay”, del que participaron más de 200 estudiantes de las 19 delegaciones zonales de la provincia y que fue organizado por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) de Formosa con el apoyo del Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE).

El acto apertura contó con la participación del ministro de la cartera educativa, Julio Araoz; el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez; el director de Educación Primaria, Juan Meza; la directora de Planeamiento Educativo, Patricia Pastor; la directora de la Institución, Estela Díaz; y la concejal capitalina, María del Carmen Argañaraz.

Al respecto, el director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Rubén Galarza, conversó con AGENFOR y explicó que este espacio se trata de un programa que nació el año pasado como respuesta a las juventudes que se organizaron tras la eliminación del Parlamento Juvenil del Mercosur.

“El Gobierno Nacional lo eliminó, los estudiantes querían seguir siendo ellos quienes se puedan organizar, reunir, encontrar, debatir sobre la escuela secundaria que ellos quieren, para generarles propuestas al Gobierno provincial”, indicó.

Entonces, profundizó, la estudiantil organizada planteó esta situación a la gestión provincial y el Gobernador autorizó la creación de este Parlamento Juvenil de Formosa, señaló el funcionario.

Y añadió: “Por decisión del Gobernador Insfrán, hoy más de 200 estudiantes de las 19 delegaciones en más de 40 localidades de la provincia de Formosa están aquí en la Escuela Normal”, los mismos fueron elegidos a través del voto para representar a sus instituciones.

En cuanto a los ejes de debate, Galarza especificó que “impactan en la vida de ellos como estudiantes y como jóvenes, dentro de la comunidad educativa, dentro de su sociedad”, por lo que abordaron problemáticas que detectan y proponen soluciones para entregar al Poder Ejecutivo provincial.

Al final del encuentro, además, se confecciona un documento parlamentario, redactado por los estudiantes, que será entregado al Ministro de Cultura y Educación para que esté al tanto de las propuestas y problemáticas que detectan las juventudes en la escuela secundaria.

“Esto demuestra que aquí en Formosa la política pública destinada a las juventudes se hace con las juventudes. El diseño de nuestras políticas públicas destinadas a las juventudes es con las juventudes”, aseveró.

Asimismo, el Director detalló que los temas más relevantes que se debaten, tanto en esta como en la edición anterior, tiene que ver, principalmente, con la inclusión educativa y la reflexión “sobre los derechos adquiridos”.

“Hoy en inclusión educativa los jóvenes plantean las problemáticas que encuentran con las eliminaciones de diferentes programas por parte del Gobierno nacional como, por ejemplo, el Conectar Igualdad, el desfinanciamiento de algunas olimpiadas que participan la mayoría de los estudiantes como la Olimpiada de Química. Encuentran que muchos derechos que anteriormente disfrutaban y gozaban con plenitud, hoy están en riesgo”, resaltó.

Otro de los ejes que marca agenda en las juventudes es el ambiente que, consideró Galarza, “va en coincidencia con lo que establece nuestra nueva Constitución Provincial que tiene una mirada muy específica con el cuidado del ambiente”.

“Jóvenes y trabajo, ellos reflexionan sobre si la escuela secundaria en la que ellos transitan su vida académica los está preparando para insertarse al mundo laboral de manera formal; o temas como Jóvenes y Medios, también es uno de los ejes donde las redes sociales ocupan un rol muy fundamental”, ahondó.

Y añadió: “La juventud se informa por redes sociales y hoy reflexionan sobre si es fehaciente o no la noticia que consumen a través de las redes sociales”.

También, dijo el referente del área, se abordó la temática jóvenes y política y la importancia de que “haya un Gobierno provincial que los escuche” porque, en Buenos Aires, “los jóvenes hablan, se movilizan en defensa de la educación pública, pero el Gobierno nacional no los escucha”.

“En Formosa, las juventudes hablan de política, de política estudiantil y hay un Gobierno que los escucha. Por ejemplo, el programa Copa de Leche, que hoy permite que los estudiantes de nivel secundario desayunen y merienden en sus colegios, surgió del Parlamento Juvenil del Mercosur”, aseguró.

Y desarrolló: “Era una problemática que detectaron los estudiantes, generaron la propuesta, se presentó al Ejecutivo y el Gobernador lanzó el programa Copa de Leche. Ese es un claro ejemplo de que en Formosa las políticas públicas destinadas a las juventudes se construyen con las juventudes”.

Por último, Galarza garantizó que “los jóvenes hoy no son meros espectadores de las políticas públicas” sino que “son creadores de las políticas públicas con el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Insfrán”.











