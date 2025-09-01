Arribaron componentes esenciales para el funcionamiento de “Fermosa Biosiderúrgica”





La planta “Fermosa Biosiderúrgica” continúa consolidándose como una de las obras industriales más importantes del norte argentino.Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa se informó que la obra civil ya supera el 80% de ejecución, mientras que el montaje alcanza el 60% y el proyecto general registra un avance del 65%, reflejando un ritmo sostenido de trabajo en todas sus etapas.Según se indicó, se espera que las pruebas de los equipos comiencen en marzo de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para la industria provincial.En los últimos días arribaron componentes esenciales para el funcionamiento del alto horno y del sistema de transporte interno.Entre ellos se encuentran: estructuras de la cinta principal, encargada de alimentar el alto horno, y el filtro de mangas, dispositivo que garantiza la retención de partículas y la reducción de emisiones en el sistema de carga y acopio de carbón.Así también, partes de las cintas transportadoras que conectan las distintas áreas del proceso productivo, optimizando la eficiencia del flujo de materiales.La planta “Fermosa Biosiderúrgica” representa un salto cualitativo en el desarrollo industrial local, promoviendo la industrialización del hierro formoseño, la sustitución de importaciones y la generación de empleo calificado, se subrayó.