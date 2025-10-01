Con normalidad, se realizó en la EPEP N° 66 el escrutinio de las 1512 mesas de la provincia







Sin embargo, debido a que quedan pendientes cuestiones a resolverse, el juez federal Morán señaló que todavía no se puede decir que “tenemos un escrutinio definitivo”.

El doctor Pablo Morán, juez federal de Formosa con competencia electoral, quien preside la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa, confirmó que este miércoles 29, en el SUM de la EPEP N° 66 “Juan Manuel Estrada” de la ciudad capital, “a las 13.41 horas terminaron las operaciones de escrutinio de las 1512 mesas de la provincia de Formosa”, las cuales fueron las habilitadas en los comicios legislativos nacionales del domingo 26 de octubre.

Cabe señalar que, para el desarrollo de estas acciones de recuento que se habían iniciado el martes 28, desde las 18 horas, se contó con la presencia de los miembros de la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa, “además de nuestro secretario, el doctor José Orlando Aguilera, los apoderados y fiscales de las agrupaciones políticas”, subrayó el magistrado, quien destacó que todo se cumplimentó “con normalidad y tranquilidad”, ya que “no hubo ninguna impugnación al respecto”.

No obstante, aclaró que “no podemos decir que tenemos un escrutinio definitivo porque una de las alianzas, La Libertad Avanza, está cuestionando la validez del resultado del escrutinio respecto de nueve urnas de una escuela en el barrio Namqom”, presentando un recurso al respecto.

De modo que “se corrió vista por 24 horas al resto de las agrupaciones políticas” y este jueves 30 se hará la contestación correspondiente.

“Con eso, la Junta Electoral Nacional pasará a resolver esa cuestión en particular y decidir si finalmente son 1512 las urnas que se van a computar a los efectos de este escrutinio definitivo o si se deberá restar las nueve mesas cuestionadas”, puntualizó el doctor Morán.

Asimismo, agregó que también “está pendiente recibir el escrutinio de las mesas de las personas privadas de su libertad”, es decir, de las Unidades Penales Penitenciarias y de la Unidad N° 10 del Servicio Penitenciario Federal.

Sobre esas mesas, explicó el juez federal que son escrutadas directamente en la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires, “por lo que están esperando que envíen los resultados en estos días, al igual que los resultados de los formoseños residentes en el exterior”.

Y precisó que “son aproximadamente 3600 personas las que votan en distintos lugares del mundo y todavía no se tiene cuál es el resultado”, con lo cual, una vez obtenido esto, esbozó que “se añadirán a los escrutinios que ya tenemos aún en forma provisoria”.

En este punto, señaló que “sin embargo, nada hará variar los resultados parciales de la elección que en este momento se tienen, que, más o menos, confirman las tendencias ya indicadas en el escrutinio provisorio del domingo 26 a la noche”.

“Fiesta de la democracia”

Por su parte, el apoderado del Partido Justicialista (PJ) Formosa, el doctor Armando Felipe Cabrera, se mostró conforme con lo realizado en el proceso de escrutinio definitivo, donde “la Junta Electoral está esperando cerrar el acta para hacer la notificación a todos los partidos políticos”.

Con respecto la elección legislativa nacional, calificó a la jornada del domingo 26 como “una fiesta de la democracia, en la cual se ratificó al Modelo Formoseño”.



