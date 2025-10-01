“Queremos replicar el Modelo Formoseño a nivel nacional”, destacaron los candidatos del FdV

De cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV)-Formosa mantuvieron un encuentro con emprendedores, empresarios, gastronómicos, comerciantes y profesionales.

Fue en la noche de este jueves 16, en el Hotel “Las Kalas”, ubicado en la calle Corrientes casi Rivadavia de la Capital, donde se hicieron presentes Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

En diálogo con AGENFOR, Cáceres destacó que “fue una reunión muy amena con empresarios de la construcción, gastronómicos, profesionales y emprendedores de distintas ramas de la ciudad y la provincia de Formosa”.

En ese marco, “pudimos transmitirles a todos los asistentes a esta reunión cuál es el modelo de país que queremos y decirles que queremos replicar el Modelo Formoseño a nivel nacional y que somos nosotros los que vamos a llegar a la Cámara de Diputados y desde ahí defender los intereses y los derechos de todos los argentinos y los formoseños”.

Subrayó que ante la “motosierra” del Gobierno nacional libertario, que paralizó la obra pública y desfinanció áreas fundamentales para el desarrollo del país, en la provincia, merced al Modelo Formoseño, “continuamos con todo tipo de obra pública, como lo dijo nuestro gobernador Gildo Insfrán, un poquito más lento, pero vamos a seguir”.

Además, puso en valor que desde el Gobierno provincial “se trabaja conjunta y ordenadamente con el sector privado” para generar más puestos de trabajo, productos de calidad y posibilidades de exportación.

“Eso es lo que vamos a ir a reclamar en la Cámara de Diputados, para que el Gobierno nacional también se haga presente y brinde asistencia a todo el sector empresarial y a los emprendedores”, robusteció.

Por su parte, Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales (CAMEFOR), advirtió que es “tremenda” la situación económica que se vive en el país, debido a las políticas libertarias. “Las pequeñas y medianas empresas han bajado sus ventas y se han cerrado miles de fábricas en Argentina”, lamentó.

En este contexto, puso de relieve que “en Formosa siempre tenemos el acompañamiento del gobernador Insfrán y del Modelo Formoseño, desde el Ministerio de Economía y el Banco Formosa”, como así también por los candidatos del FdV.



