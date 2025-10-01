Multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista en Formosa

Un imponente y multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista, organizado por el Partido Justicialista Distrito Formosa, junto a la militancia y los dirigentes de ese espacio, tuvo lugar en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa, con motivo de evocar el 80° aniversario de aquella gesta histórica que transformó la vida política del país, un 17 de octubre de 1945.

Durante la tarde de este viernes 17 fueron llegando las delegaciones a la Capital desde todas partes de la provincia, por lo que las instalaciones del Cincuentenario estuvieron colmadas, incluso en las afueras, superándose los más de 15 mil asistentes para escuchar las palabras del presidente del PJ Formosa, Gildo Insfrán, quien fue el único orador del acto.

Previamente, el primer mandatario formoseño había publicado un mensaje en sus redes sociales para evocar la significativa fecha, acentuando que ese día se plasmó “la unión indestructible entre el pueblo y Juan Domingo Perón, dando inicio al movimiento que cambió para siempre el destino de la Argentina”.

En el inicio del acto se convocó a subir al escenario a los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV) en las elecciones del domingo 26 de octubre, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis.

De la Rosa, ante la consulta periodística, reflexionó que “el Peronismo en Formosa sigue vivo, donde lo mejor que tenemos es este Modelo Formoseño que tiene que ver con la doctrina justicialista, con un claro conductor que es el doctor Insfrán, el mejor alumno de Perón”.

Y subrayó contundente que “el Peronismo vive en cada una de las políticas del Modelo Formoseño”, a lo que Hugo Arrúa, actual administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), agregó en el mismo sentido: “Este día es el más emblemático que tenemos los peronistas, porque el 17 de octubre ha marcado una fecha épica de la confirmación del pueblo argentino hacia su líder y conductor”.

También, a la vez, “representa la lealtad hacia la causa del movimiento y doctrina peronista”, enfatizó y agregó que, sin lugar a dudas, Insfrán y el modelo que él conduce “son el faro ideológico que ilumina al país desde el norte de la Patria”.

Por su parte, el diputado provincial justicialista Carlos Hugo Insfrán manifestó, siguiendo esa misma línea, que el Peronismo “está más vigente que nunca porque la acción social viene de su mano, al haber brindado tantos derechos que hoy corren peligro de que se pierdan” a manos del presidente de la Nación, Javier Milei.

“Además, el Modelo Formoseño nos representa y tenemos un conductor –enfatizó-. Por eso, la militancia lo estuvo acompañando de esta forma. Es más, el pueblo en su conjunto acompaña a este modelo de inclusión”.

A su turno, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, calificó como “una fiesta” al acto porque “fue impresionante la cantidad de gente que fue a celebrar el Día de la Lealtad”. Y puso en valor que “el mensaje de Insfrán ha sido muy claro para todos los formoseños de que tenemos que ir a votar el 26 de octubre y ponerle un límite a este modelo de Milei”.

Del mismo modo, la legisladora provincial Cristina Mirassou se mostró emocionada por la gran movilización que realizó la militancia “en momento tan difíciles” y “cuando hay agoreros que dicen que el Peronismo ya fue, realmente nosotros, acá en Formosa, demostramos que el Modelo Formoseño lo ha mantenido totalmente vigente”.

A pesar del mal tiempo y la lluvia de esta jornada, “una multitud se hizo presente para aclamar a su conductor y a nuestros candidatos a diputados nacionales, renovando este compromiso que tenemos con este modelo de provincia”, añadió, valorando nuevamente la convocatoria y la organización del acto en el Estadio Cincuentenario.



