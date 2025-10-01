El Colorado: Charla de concientización sobre cáncer de próstata y atención médica este sábado

Este sábado 18 de octubre, desde las 9 horas, se llevará a cabo una charla de concientización sobre el cáncer de próstata, seguida de atención médica, en la Casa de la Solidaridad de la localidad de El Colorado.

La Directora del Departamento de Acción Social, Jessica Vera, informó que la actividad forma parte de las políticas de salud pública impulsadas por un Estado Municipal Presente y comprometido con el bienestar de la comunidad.

“Contaremos con la participación de profesionales del Hospital de Alta Complejidad de Formosa Capital, quienes brindarán la charla y atenciones médicas”, señaló Vera, destacando que “cuidarse también es responsabilidad de los hombres”.

Asimismo, recordó que durante la semana se realizaron controles a mujeres con el camión sanitario y que ahora se avanza con acciones destinadas a los varones para facilitar su acceso a estos servicios de salud.

Finalmente, explicó que ya se estuvieron otorgando turnos durante la semana y que se aceptan todas las obras sociales.






