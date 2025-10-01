Promoción de la salud y atenciones integrales en la comunidad originaria Tres Palmas





En una extensa jornada sanitaria, un equipo del centro de salud de la localidad Lote 8 llevó adelante atenciones integrales en la comunidad originaria Tres Palmas, situada en la zona oeste de Formosa, donde niñas, niños y adultos accedieron a completos servicios gratuitos y aprendieron hábitos saludables.

Durante la actividad, se realizó el control periódico del niño sano, que abarca desde los recién nacidos hasta los seis años, con el objetivo de asegurar su buen estado de salud y detectar tempranamente patologías que pueden presentarse en la infancia.

Además, se llevó a cabo el seguimiento riguroso de pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas, incluyendo la supervisión del tratamiento clínico y farmacológico.

Asimismo, el Servicio de Enfermería estuvo a cargo de las mediciones de peso, tensión arterial, glucemia y otros controles pertinentes, acorde a las necesidades que presentaban los pacientes.

También se entregaron medicamentos gratuitos, recetados, para el cumplimiento de cada uno de los tratamientos indicados, tanto para las enfermedades crónicas como para las agudas estacionales.

Por su parte, los vacunadores supervisaron los carnets de vacunación de niños y adultos, completando los esquemas de las vacunas faltantes en todas las edades.

El director del centro de salud, el licenciado Diego Fernández, destacó que se pone especial énfasis en el control del esquema de la vacuna Triple Viral para niños de uno a 11 años, destinada a prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas.

Recordó que dicha estrategia de inmunización está siendo implementada por el Gobierno de Formosa durante todo octubre, ante la situación epidemiológica actual del sarampión en el país y en la región, a fin de prevenir posibles brotes y que el virus ingrese al territorio formoseño.

Charla

Para complementar la actividad, el equipo sanitario ofreció una charla de promoción de la salud, desarrollando temas como: alimentación saludable, la detección temprana del cáncer de mama a través de mamografías, autoexámenes mamarios y controles médicos periódicos.

“También se abordó la importancia del estudio de PAP en la detección temprana del cáncer de cuello uterino”, agregó Fernández.

En relación a esa dinámica, hizo notar que las charlas son fundamentales para fomentar hábitos saludables que contribuyen a mantener una buena salud y calidad de vida.

“Por ello, por ejemplo, se hace hincapié en la alimentación saludable y otras conductas beneficiosas para cuidar la salud y prevenir enfermedades”, afirmó.

Además, sostuvo que “en este tipo de encuentros con la comunidad, el equipo de salud insiste en dar a comer que todas las atenciones, estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos son servicios completamente gratuitos que dispone el Gobierno de la provincia de Formosa, por lo tanto, cualquier persona puede acceder a los mismos sin ningún costo”, cerró.



