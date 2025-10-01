“Camino Azul TEA” capacitó a personal del Hospital Central de Formosa





En la mañana del martes 28, en el Hospital Central de Formosa se llevó adelante una capacitación destinada al personal de salud del nosocomio, la cual estuvo a cargo de la Asociación “Camino Azul TEA-Formosa”.

“Se trató de una nueva capacitación acerca del manejo de los pacientes con Trastornos del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de mejorar su acceso a los servicios que puedan llegar a necesitar cuando asisten al nosocomio”, explicó la directora del Hospital Central, la doctora Graciela Viera.

“Esperemos que sea la primera de varias”, ansió al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

A su turno, Florencia Santa Cruz, presidenta de la asociación, valoró profundamente la iniciativa del personal de salud de solicitar esta capacitación, expresando que su accionar “es un ejemplo para el resto de los hospitales”.

Además, aclaró que “al ser profesionales saben qué es el autismo, pero lo que ellos nos pidieron es que les contemos qué pretendemos nosotros como padres, que les demos algunos consejos sobre cómo manejarse con las personas con autismo, de qué manera tratarlas y todo aquello que ayude a mejorar su atención”, subrayó.

En ese sentido, realzó que “el sistema de salud formoseño cuente con esta clase de personas, que se interesan por los demás, que quieren seguir aprendiendo y capacitándose sobre esta condición”.

“Me siento muy orgullosa por este pedido de ayuda y, sobre todo, de poder contar con ellos –acentuó-. Estoy feliz porque en Formosa viven personas que quieren seguir aprendiendo”, cerró.



