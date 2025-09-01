Policías se enfrentaron a abigeos armados en zona de frontera

El procedimiento se registró en la estancia “La Carbonera”

Integrantes de la Delegación Riacho Negro de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) protagonizaron un enfrentamiento con abigeos armados en zona de monte y secuestraron elementos vinculados al abigeato.

La intervención ocurrió el martes último alrededor de las 17:30 horas, en la estancia “La Carbonera”, jurisdicción de Clorinda, cuando personal policial montado realizaba tareas de prevención y lucha contra delitos rurales.

En ese momento, los policías escucharon detonaciones de armas de fuego provenientes de un sector del monte y vieron que dos sujetos efectuaban disparos hacia un lote de vacunos.

Luego salieron otros dos individuos más, quienes al advertir la presencia policial abrieron fuego, razón por la cual los integrantes de UEAR se vieron obligados a realizar disparos disuasivos al aire.

Después los delincuentes huyeron amparados por la oscuridad y la densa vegetación; mientras que los policías hallaron un animal vacuno en proceso de faena, con una paleta despostada y colgada, junto a varios elementos utilizados para la actividad delictiva: cuchillos, bolsas arpilleras, linternas, mochilas, 32 cartuchos calibre 22, una balanza digital, un teléfono celular, una llave de moto, prendas de vestir y otros elementos de interés.

Los efectivos documentaron la escena mediante toma fotográfica y se replegaron a una zona segura, sin que se registren lesionados.



