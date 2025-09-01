La Policía halló más de 120 motocicletas con las llaves de encendido colocadas

Los procedimientos fueron concretados en distintos sectores de la ciudad, en el marco de los operativos de seguridad ciudadana.

Sólo entre septiembre y lo que va de octubre, la Policía provincial detectó más de 120 motos con las llaves de encendido colocadas y sin la presencia de sus propietarios, razón por la cual se pide a los conductores que extremen las medidas de seguridad para evitar sustracciones.

En el marco de las tareas permanentes de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los policías llevaron adelante numerosos operativos de control, identificación de personas y verificación de motocicletas en distintos barrios, avenidas y puntos estratégicos de esta ciudad.

Como resultado de esas intervenciones, se detectaron más de 120 llaves de encendido colocadas en los rodados, tarea de prevención que busca evitar que los delincuentes se lleven las motos.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por efectivos de distintas dependencias de la fuerza provincial, quienes intensificaron los patrullajes preventivos, especialmente en horarios y sectores considerados de mayor riesgo.

Estos procedimientos forman parte de las acciones planificadas por la Jefatura de Policía, en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, con el propósito de prevenir delitos contra la propiedad y brindar respuestas rápidas y eficaces a la comunidad.

Desde la institución policial se reitera el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los vecinos y diferentes organismos del Estado, entendiendo que la seguridad ciudadana la construimos entre todos, a través del diálogo, la prevención y la participación activa de la comunidad, donde adquiere importancia la concientización de los propios conductores, que no deben dejar las llaves de encendido colocadas.



