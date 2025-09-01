Detuvieron a dos sujetos y recuperaron una motocicleta

Fue el resultado de dos intervenciones realizadas en la ciudad de Formosa

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos hombres y los pusieron a disposición de la Justicia provincial: uno por registrar pedido de captura y el otro por tener en su poder una Honda Tornado robada.

La primera intervención fue cuando integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, realizaban patrullajes preventivos por calles internas del barrio Stella Maris.

Allí identificaron a un joven de 24 años y, mediante la verificación de datos con la Dirección General de Informática, establecieron que registra pedido de captura en una causa judicial por “Robo”.

El segundo procedimiento estuvo a cargo de la brigada de la Unidad Regional Uno, en el marco de la investigación de la sustracción de una motocicleta en el barrio Bernardino Rivadavia.

Durante esa actividad, los policías observaron que un sujeto se desplazaba en una Honda Tornado, con similares características a la denunciada como robada, quien intentó darse a la fuga pero fue rápidamente demorado.

Al verificarse los números de motor y chasis, se estableció que la moto registraba pedido de secuestro y el personal de la Policía Científica documentó la intervención.

En ambos casos, los detenidos y secuestro fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



