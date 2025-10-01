Detuvieron a cazador furtivo con un yacaré trozado en la reserva hídrica del Bañado La Estrella

El procedimiento tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 28.

Integrantes de la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar, dependiente de la Unidad Regional Siete, secuestraron un yacaré muerto, ejemplar que está protegido por la Ley Nacional de Fauna; además de equipamientos de pesca.

El hecho ocurrió días atrás, cuando el personal de la Delegación de Seguridad Vial Ruta N° 28 fue alertado por transeúntes sobre un automóvil que transportaba un yacaré.

Inmediatamente, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Fiat Uno Fire, conducido por un hombre, acompañado por un adolescente de 15 años.

Durante la verificación del vehículo, constataron que en el baúl se encontraba el ejemplar junto a varios elementos de pesca.

Ante la situación, se labró el acta de infracción a la Ley Nacional de Fauna al conductor por realizar actividades de caza y transporte de un animal protegido en una zona natural, sin autorización.

Los elementos fueron secuestrados y se procedió a la incineración del ejemplar, conforme lo establece la normativa vigente.

Luego se dio intervención a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de Producción y Ambiente para las actuaciones complementarias.

Preservación de la biodiversidad

Al respecto, el subcomisario Omar López, jefe de la Delegación Vial Ruta Provincial 28 Norte, dependiente de la Dirección General de Policía Seguridad Vial, detalló que “el pasado día viernes, en horas del mediodía, el personal policial de la Dirección General de Policía y Seguridad Vial, con asiento y funciones en la Ruta Provincial 28 Norte, procedió a la identificación de un ciudadano que se desplazaba a bordo de un vehículo, en compañía de un menor de edad”.

Precisó que “al verificar el rodado, se encontró en el interior del baúl del vehículo un envoltorio de lona de color negro”. Dentro del mismo, “había un yacaré negro trozado en tronco y cola”, indicó.

“El conductor manifestó espontáneamente haberlo capturado con una pasteca –ahondó-. Y sobre el tablero se pudo ver también un cuchillo con restos hemáticos aparentemente utilizados para la acción”.

Las mediciones del ejemplar, puntualizó, arrojaron 93 centímetros de tronco y 1,10 metro de cola. “Como no tenía la cabeza, el cálculo estimativo se trataría de un ejemplar adulto de aproximadamente 2,35 metros de longitud total”, estimó y marcó que, ante esa situación, se da intervención a la Subcomisaría de Posta Cambio Zalazar, que realizó la confección de un acta por infracción a la Ley de Fauna.

“Este procedimiento se desarrolló dentro de la reserva hídrica del Bañado La Estrella, que es un área natural protegida de alto valor ecológico y turístico, donde la preservación de la biodiversidad y el respeto por los ecosistemas constituyen políticas prioritarias del Estado provincial”, subrayó el subcomisario López.

Al finalizar, puso de relieve que “desde la Policía de Formosa continuamos trabajando en la prevención, en el control y la concientización, recordando siempre a la comunidad que la seguridad pública y el cuidado ambiental también son una construcción colectiva”.



