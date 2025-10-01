Pago a productores paipperos por las ventas de chivitos

Unas 25 familias paipperas pertenecientes a los parajes La Esperanza, San Juan, Los Cuervos, El Solitario, Laguna Tres Pases y Bella Vista, recibieron el pago total por las reses de chivitos que fueron comercializadas el pasado viernes 17 en las ferias del Instituto PAIPPA y de Soberanía Alimentaria Formoseña, en la previa del Día de la Madre.

“Todo esto es posible gracias a un Estado presente que, a través de estas herramientas, incentiva el fortalecimiento, desarrollo y progreso de cada pequeño productor, garantizando mayores posibilidades bajo los principios de independencia económica, justicia y equidad social”, subrayaron en ese sentido desde el Instituto PAIPPA.

Cabe recordar que resultó un total éxito esta nueva venta de chivitos formoseños, a pesar de las incesantes lluvias que se registraron el pasado viernes en la ciudad capital.

Al respecto, Paola Casco, responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA, destacó al dialogar con AGENFOR que “todo fue muy exitoso, a pesar del clima. Para las 8 ya habíamos vendido lo que teníamos en la feria paippera, inclusive hasta los productos frescos se terminaron”.

Y relató que “cuando llegó el equipo para organizar, a las 4.30 o 5 de la mañana, ya había personas haciendo filas para comprar”.

“Fue una jornada muy tranquila y linda, así que muy contentos”, resumió a modo de balance.



