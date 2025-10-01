Con primicias de papas formoseñas, se realizan este viernes las ferias paipperas

La diversificación productiva del Modelo Formoseño permitió el desarrollo de diversos productos en el territorio, como el tomate y el pimiento en la horticultura, así como la mandioca, la calabaza, el maíz, la cebolla, entre otros. En este caso, se trata de la papa, que como primicia se comercializará este viernes 24 en las ferias del Instituto PAIPPA.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, la responsable de Comercialización del PAIPPA, Pamela Moreyra, adelantó al respecto que “este viernes vamos a estar comercializando en nuestras ferias unas primicias de papas que las estamos produciendo en Formosa. Son de la localidad de Misión Tacaaglé, donde se hizo un semillero”.

De manera que “invitamos a las familias que nos acompañan siempre y que las nuevas se acerquen a las ferias”, puntualizando que son tres los puntos fijos de ventas ubicados en la ciudad capital: el Polideportivo del barrio La Paz en Joaquín de Los Santos al 1200; el playón del organismo en Padre Grotti N° 1040 y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

A su vez, puso en valor la implementación de la estrategia de la diversificación productiva, la cual permitió, por ejemplo, producir cebollas de cabeza. “La papa, la cebolla, la zanahoria, el morrón son las verduras básicas que cada familia utiliza para comidas como el guiso o las salsas”, comentó, subrayando que las ferias francas ofrezcan la posibilidad a los vecinos formoseños de poder acceder a una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas, como también a quesos caseros, huevos, entre otros.

“Este es un Estado presente, gracias a la conducción del gobernador Gildo Insfrán, con el PAIPPA como el corazón del Modelo Formoseño, incentivando esta diversificación productiva tan importante, mejorando día a día la calidad de vida de los pequeños paipperos y acercando a nuestra comunidad productos frescos, de calidad y a buenos precios”, destacó.



