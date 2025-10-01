Atención integral de salud en el Centro de Desarrollo Infantil “Nubecitas”

Un total de 43 niñas y niños renovaron completas evaluaciones médicas y desde otras especialidades.

El miércoles 22 de octubre, un equipo multidisciplinario del centro de salud Fray Salvador Gurrieri (exLote 111) llevó a cabo una jornada de controles de salud integral en el Centro de Desarrollo Infantil “Nubecitas”.

En ese marco, médicos, odontólogos, enfermeros y trabajadores sociales brindaron atención a “un total de 43 niñas y niños, que tienen entre 45 días hasta cuatro años de edad”, comentó la directora del mencionado efector sanitario, la doctora Maite Gómez.

Allí, en los turnos mañana y tarde, se realizaron controles antropométricos (peso, talla, tensión arterial y temperatura), exámenes nutricionales y evaluaciones odontológicas.

Además, se aplicaron vacunas, según lo establece el calendario de inmunizaciones para cada edad de la etapa infantil.

Al respecto, la médica precisó que “en el turno de la mañana fueron atendidos 27 niñas y niños y por la tarde 16”, agregando que este trabajo “se hace de forma periódica en el CDI, aproximadamente tres veces al año”, con el objetivo de verificar que los pequeños se encuentren en buenas condiciones de salud.

A la vez, señaló a los controles como “una estrategia fundamental” para detectar tempranamente factores de riesgo o patologías que requieran una atención específica. E informó, que los casos que necesitan una atención de mayor complejidad “son derivados al Hospital de la Madre y el Niño”.

La profesional remarcó, para cerrar, que este tipo de accionar es una muestra más “del compromiso que mantiene el Gobierno de la provincia de Formosa con el cuidado de la salud y el bienestar de la población infantil, sobre todo en los primeros años de vida”, para lo cual “pone a disposición todos los recursos necesarios, garantizándoles el acceso a una salud gratuita y de calidad”.







