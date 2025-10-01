Morán: “Queremos que el pueblo soberano pueda expresarse en las urnas”

A las 8 horas de este viernes 24 comenzó la veda electoral, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, el doctor Pablo Morán, juez federal con competencia electoral de Formosa, confirmó que finalizó la campaña política. “El viernes a la noche se pueden hacer reuniones sociales, ya que no hay veda para reuniones o fiestas, sí el sábado a la noche, porque el domingo tiene que ser un día de paz y tranquilidad para que la gente pueda ir a votar”, explicó.

Sobre la jornada comicial, precisó que “a las 7 de la mañana ya van a estar los directores de las escuelas organizando la logística con la gente del Correo Argentino, teniendo en cuenta que 7.30 se tienen que presentar las autoridades de mesa, por cuanto la idea es que a las 8 se puedan abrir las mesas y la gente desde temprano pueda votar”.

Aconsejó que “último DNI vigente en mano, temprano vayan a votar”. Si se tienen dudas de dónde se sufraga, se debe consultar en www.padron.gob.ar “para ver en qué escuela y mesa les toca votar”.

“Que sea una fiesta de la democracia, espero que el clima acompañe. Tal vez haya lluvia, pero que sea un clima festivo de todas formas. Siempre que los argentinos podamos ir a las urnas para elegir a nuestros gobernantes y representantes, en definitiva, es una fiesta”, subrayó el magistrado.

Y profundizó instando a “votar con tranquilidad”, por cuanto “queremos transparencia y que el pueblo soberano pueda expresarse en las urnas”.

Consultado sobre la nueva modalidad de votación, la Boleta Única Papel (BUP), agilizará el conteo de los votos, estimó que será “ágil”: “Hay una sola categoría, la de diputados, así que creo que el escrutinio puede ser bastante ágil, porque la gente está capacitada” en este nuevo sistema.

En este punto, consideró importante aclarar que “por ley, los resultados no pasan por el Juzgado”, ya que “en el escrutinio provisorio, los telegramas van directo a una empresa que hace los cómputos en Buenos Aires”, por lo que “quien los va a publicar es la página de la Dirección Nacional Electoral, a partir de las 21 horas”.

Además, remarcó que las cifras deben difundirse por distrito: “No se van a publicar los resultados sumando los de toda la República Argentina, sino por distritos separados”, especificó.

Por último, informó que “el escrutinio definitivo comienza el martes 28, a las 18 horas, en la Escuela 66. De allí saldrán los resultados finales y se va a poder determinar quiénes son los diputados electos por Formosa”.



