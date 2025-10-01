El Colorado: “Tu Mascota Feliz” llegó al barrio Eva Perón

El concejal Fernando Brignole, presidente del Concejo Deliberante, informó que el programa “Tu Mascota Feliz” llevó a cabo un operativo en el barrio Eva Perón y adelantó que se planifica una nueva intervención en el barrio La Paz.

Brignole destacó que, a través del quirófano móvil que recorre los barrios de la ciudad, se han realizado más de 2.100 castraciones y aplicado vacunas antirrábicas. “Estas acciones buscan mejorar la salud de los animales y controlar la sobrepoblación”, dijo.

A raíz de la solicitud de los vecinos, se organizará un operativo similar en el barrio La Paz, mediante un trabajo de campo con los veterinarios del programa.

“Instamos a la comunidad a tomar conciencia. Este es un trabajo a largo plazo que requiere el compromiso de todos”, enfatizó Brignole, quien agregó que “la gente valora el programa por los beneficios que aporta a sus mascotas”.