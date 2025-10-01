La Policía tomó intervención en un caso de presunto abuso sexual en el barrio San Jorge

• La víctima tenía heridas punzocortantes en el abdomen y marcas visibles en el cuello

Efectivos policiales intervinieron en un hecho de presunto abuso sexual de un adolescente de 13 años en el barrio San Jorge, de esta ciudad, quien permanece internado bajo observación médica en el Hospital de la Madre y el Niño.

El caso ocurrió el jueves último, alrededor de las 19:00 horas, en una vivienda del mencionado conglomerado habitacional, y el personal de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial acudió de inmediato.

Los uniformados dialogaron con una mujer de 39 años, quien comentó que su hijo de 13 años habría sido víctima de un presunto abuso sexual y lesiones por parte de un familiar de 17 años, en una casa cercana.

La víctima presentaba una herida punzocortante en el abdomen y marcas visibles en el cuello, por lo que fue asistido por el equipo del SIPEC, que lo trasladó hasta el Hospital de la Madre y el Niño, donde fue atendido por profesionales médicos y quedó internado en observación.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales, con intervención de la Comisaría Seccional Sexta, en conocimiento del Juzgado de Menores y organismos competentes.

Los investigadores se abocaron a las tareas de campo y retuvieron al joven autor de hecho, quien fue trasladado hasta la dependencia policial junto a su padre, donde se notificó de la situación procesal de su hijo.

Por el caso, se inició una causa judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)

ATRAPADO

Detuvieron a un hombre por agredir a una mujer con un vidrio

• El caso se registró en el barrio Las Orquídeas del Distrito Cinco

Una mujer de 27 años fue lesionada en el sector del cuello con una botella de vidrio por un hombre que se desplazaba en una motocicleta y, pese a darse a la fuga, fue capturado de inmediato por la avenida Rivereña.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:40 horas de este viernes, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Quinta verificaron un requerimiento en inmediaciones de la Escuela N° 331, frente a la manzana 16 del barrio Las Orquídeas.

Allí se entrevistaron con la víctima de 27 años que presentaba una lesión en el sector del cuello, por lo que se solicitó personal del SIPEC para que la trasladaran hasta el Hospital Distrital N° 8.

De averiguaciones realizadas, fue lesionada por un sujeto con una botella de vidrio en el sector del cuello y luego se dio a la fuga en una motocicleta.

Durante un seguimiento y colaboración de distintos efectivos policiales y la ciudadanía, se logró la detención del agresor de 37 años en la avenida Ribereña, a la altura de la segunda curva.

Se solicitó personal de la Dirección General de Policía Científica, que documentó el procedimiento y además se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel Blitz, la cual utilizaba para desplazarse, como así también una botella de vidrio rota, elemento que había utilizado para lesionar a la mujer.

La denuncia fue radicada en la Seccional Quinta por parte de la mujer, luego de haber recibido su alta sin complicaciones del Hospital Distrital.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se le notificó su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Homicidio” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.











