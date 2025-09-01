La comuna ejecuta un enripiado con Financiamiento Compartido en el B° Virgen del Carmen

La comuna capitalina prosigue con el plan de enripiado que se desarrolla en diferentes sectores del ejido urbano, cuyo objetivo es optimizar el estado de calles de mucha circulación, mejorando a su vez otras que fueron afectadas en días de lluvia, tareas todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio.

Una modalidad implementada por la Municipalidad para llevar a cabo este tipo de trabajos es la de Financiamiento Compartido, mediante el cual este jueves inició acciones para enripiar un total de 800m sobre un importante tramo del B° Virgen del Carmen, intervención que se desarrollará durante dos jornadas, según lo programado, finalizando el viernes. Esta tarea fue acompañada del perfilado de calles en el lugar y la limpieza de trazas en los alrededores del puesto de control policial.

También con el objetivo de profundizar la mejora de calles, se perfilaron las calles internas de los barrios 12 de Octubre y Sagrado Corazón, aquí incluyendo la Av. Los Paraísos, la Av. Los Pumas y en los alrededores del establecimiento educativo del lugar.

Del mismo modo, cuadrillas de la Dirección procedieron en los barrios 20 de Julio, Urbanización Maradona, Eva Perón, El Porvenir, República Argentina, Las Orquídeas, Eva Perón, San Agustín, Virgen de Luján y Juan D. Perón, priorizando la recomposición de calles de tierra, complementada en sectores puntuales con el mantenimiento de desagües pluviales y la limpieza general.



