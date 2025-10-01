“Malvinas somos todos”: Museo Itinerante de Luján expuso en el Concejo Deliberante capitalino

El Museo Itinerante de Malvinas de Luján, Provincia de Buenos Aires, exhibió en el Concejo Deliberante de Formosa una valiosa colección de objetos históricos, documentos y testimonios vinculados a la gesta de 1982.

En diálogo con AGENFOR, Julio Mena, director de la Sala de Exposición Permanente de Malvinas de Luján, comentó que “toda la semana estuvimos en Formosa para difundir la causa Malvinas para las futuras generaciones”.

Sobre la muestra denominada “Malvinas somos todos”, detalló que incluye objetos usados en la guerra, como “un teléfono, un equipo de radio, una réplica de ametralladora, así como municiones, cascos, correajes, libros, revistas de la época y ropa”.

Destacó que “es la segunda vez que venimos y nos reciben siempre muy bien, con los brazos abiertos. Nos sentimos muy cómodos, así que eternamente agradecidos y con la promesa de volver a Formosa”.

Asimismo, consultado sobre la política del Gobierno de Javier Milei, de retrocesos en cuanto a la soberanía nacional y de alineamiento con los intereses de la potencia colonial, rechazó contundente que “nos instalaron radares ingleses en la localidad de Tolhuin”, provincia de Tierra del Fuego, a unos 600 kilómetros de las islas y a cien de Ushuaia, motivo por el cual “juntamos firmas en todo el país para pedir que los retiren”.

En ese sentido, informó que “del 15 al 20 de noviembre estaremos frente al Congreso de la Nación recabando más firmas para hacer la denuncia a quien corresponda y así retiren los radares ingleses de nuestro territorio”.

“Sabemos que hay muchos traidores a la Patria que la están vendiendo a pedazos”, denunció y enfatizó que “desde nuestro pequeño granito de arena, seguiremos malvinizando todos los días, solicitando que se hagan las cosas como corresponden porque las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas”.







