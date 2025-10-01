Emotiva y multitudinaria cena de camaradería tras la apertura del Torneo de la Amistad

Luego de la apertura del 4° Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, se llevó a cabo una emotiva y multitudinaria cena de camaradería junto a las jugadoras, organizadores, caciques de las diferentes comunidades, vecinos y vecinas de la ciudad de Clorinda.

De la misma participó el presidente del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, el doctor Gildo Insfrán, así como el doctor Eber Solís, dirigentes justicialistas, militantes, entre otros.

“Un saludo y agradecimiento muy especial para todas las competidoras, los que participan de la organización y especialmente a quienes han hecho posible estos hermosos trofeos, que representan y defienden nuestra cultura”, destacó el doctor Insfrán.

En ese sentido, les deseó éxitos a las competidoras del certamen que inició este viernes 10 y se disputará hasta el domingo 12 en Clorinda, con la participación de más de 140 organizaciones deportivas de todo el territorio provincial.

Por su parte, el doctor Solís, respecto de la cena de camaradería, indicó que “compartimos una noche llena de alegría, amistad y folclore, con el talento de artistas locales y la presentación especial de Ángelo Aranda, celebrando lo más profundo de nuestra identidad formoseña”.

Y expresó su orgullo por “ser parte de esta gran fiesta deportiva, cultural y social que nos une como pueblo”.







