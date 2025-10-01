El Parlamento Juvenil de Formosa dejó conclusiones “muy positivas” gracias a la amplia convocatoria que tuvo el evento

El Parlamento Juvenil de Formosa, en su edición 2025, dejó conclusiones “muy positivas” tras su realización el jueves 9 en la Escuela Normal Superior “República del Paraguay” de la ciudad de Formosa. Allí resultaron electos parlamentarios provinciales, “quienes serán los responsables desde ahora, junto a la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), de empezar a organizar lo que será el evento del próximo año”.

Así lo señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el doctor Fernando Galarza, director de Asuntos Juveniles, al destacar al evento que reunió a más de 200 estudiantes en su segunda edición correspondiente a la instancia provincial.

“Las conclusiones son muy positivas”, manifestó, gracias a que “jóvenes de diferentes localidades, de más de 100 instituciones de la provincia, estuvieron participando del Parlamento”, con sede en la Escuela Normal Superior “República del Paraguay”. “Un edificio histórico, cultural y social muy importante en Formosa”, resaltó.

En sus aulas, describió Galarza, que “se han organizado los estudiantes, a través de comisiones de trabajo, donde manifestaron ellos las problemáticas que detectan en sus instituciones y cuáles son sus propuestas para resolverlas, acompañados por moderadores, quienes son jóvenes que han sido parlamentarios y son parte de la FeCES”.

De esa manera, tuvieron la tarea de guiarlos en el trabajo “en cada una de las comisiones con redactores que iban tomando nota de lo que decían cada uno de los estudiantes”, valoró, para así, “desde la heterogeneidad y diversidad de las juventudes”, surgieran las propuestas de cada uno de los jóvenes que transitan el secundario en las instituciones educativas de las 19 Delegaciones Zonales.

Y agregó que “esto sucede también porque hay un Gobierno en Formosa que le dice sí a la juventud, esto es, que los escucha para construir juntos las políticas públicas”, acentuando en esto representa “una diferencia marcada con lo que sucede a nivel nacional”.

Puesto que este espacio del Parlamento Juvenil de Formosa, generado “por y para los jóvenes”, busca que ellos sean los protagonistas”, subrayó, teniendo a la FeCES como la responsable y la encargada de organizarlo, y tratándose de “una de las actividades que es considerada “de las más importantes del año”, en consecuencia, este evento “es digno de admirar y genera orgullo para los estudiantes que forman parte de su organización”.

Por otro lado, comentó que “cada propuesta que ellos han hecho en sus comisiones son compromisos que asumen en sus comunidades educativas”, y puntualizó también que “en los próximos días, se dará a conocer el documento redactado en este Parlamento, que es también una manifestación que se le entregará al ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, quien, en el acto de apertura, asumió el compromiso de hacérselo llegar al gobernador Gildo Insfrán”.

Así, de esa forma, aseveró que sus aportes son tomados después por las áreas correspondientes del Gobierno provincial, transformándolas en políticas públicas.

Y para finalizar, confirmó que culminada la actividad, se comenzará a trabajar con el Parlamento 2026, “porque los que fueron electos parlamentarios provinciales, -dos estudiantes por cada comisión de trabajo-, son los responsables desde ahora, junto a la FeCES, de empezar a organizar lo que será el próximo año”.



















