Lo aprehendieron con plantas de marihuana

Integrantes de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un hombre durante un control preventivo sobre la avenida Lucio Rodríguez, frente a la manzana 22 del mencionado conglomerado habitacional.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 9:00 horas, cuando los policías identificaron al individuo y detectaron durante el cacheo de seguridad que llevaba varias plantas.

Ante las sospechas, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó la prueba de orientación química y determinó que se trataban de hierbas de marihuana.

Durante la intervención, se procedió al secuestro de cinco plantas y una pipa de fabricación casera.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.












