En un confuso episodio, un hombre terminó con lesiones de arma blanca

Está internado, con pronóstico reservado, en el Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un sujeto por atacar a un vecino de 27 años con un machete y provocarle una herida de gravedad en la espalda.

El caso ocurrió este miércoles, alrededor de las 03:30 horas, cuando se alertó sobre el ingreso de un hombre al centro de salud del mencionado barrio, que fue trasladado hasta el Hospital Distrital N° 8 y derivado al Hospital Central de esta ciudad, donde permanece internado.

Según el testimonio de la víctima, caminaba hacia su casa y de manera repentina lo interceptó un sujeto que lo atacó con un arma blanca tras una discusión.

Mediante las tareas investigativas, la Policía detuvo al agresor, lo puso a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia y quedó detenido en la dependencia, como autor del delito de “Tentativa de homicidio”.







