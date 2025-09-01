Clorinda: La Policía investiga un caso de robo a mano armada

Ocurrió en un local comercial del barrio Centro

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y la Brigada del Comando Radioeléctrico, investigan el robo con uso de arma de fuego en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas España y 25 de Mayo del barrio Centro, de la segunda ciudad.

Al menos cinco sujetos ingresaron al local, sustrajeron una importante suma de dinero y uno de ellos golpeó con la culata de una pistola 9 milímetros a un cliente habitual que trabaja como cambista, arma del que salió un disparo y cuyo cartucho fue hallado por la Policía en el lugar.

El caso se registró este martes, alrededor de las 19:50 horas, y de inmediato los integrantes de la dependencia policial iniciaron las tareas investigativas.

Durante la entrevista con los uniformados, la propietaria relató que los delincuentes estaban con el rostro cubierto, uno de ellos armado con una pistola, y se llevaron una gran suma de dinero en pesos y guaraníes.

Luego los malvivientes sustrajeron las llaves de dos automóviles y se dieron a la fuga en motocicletas.

El cliente herido fue trasladado hasta el Hospital de Clorinda, mientras que el personal de la Delegación Policía Científica documentó el lugar del hecho y secuestró un cartucho 9 milímetros.

También acudió la jueza de Instrucción y Correccional en turno, Dra. Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

Las investigaciones continúan con la colaboración de las distintas dependencias policiales que integran la Unidad Regional Tres de Clorinda.



