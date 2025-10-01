Dos menores ingresaron al hospital de Clorinda por alteración psicomotriz

Intervino el Juzgado de Menores Subrogante y la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de la Comunidad

Dos menores de 4 y 6 años ingresaron al hospital de la ciudad de Clorinda, donde permanecen internados fuera de peligro, por presentar alteración psicomotriz debido a la presunta ingesta de estupefacientes; fue en una vivienda del barrio El Porteño de la segunda ciudad.

El miércoles último alrededor de las 14:00 horas, integrantes del Destacamento El Porteño tomaron conocimiento del ingreso de una niña, de 4 años, al hospital local.

Allí la madre comentó que momentos antes se encontraba en la casa de su vecina, junto a su hija menor, quien luego expresó que se sentía mareada y sin ganas, por lo que de inmediato la trasladó al hospital.

Posteriormente a horas 19:40 también se registró el ingreso de un niño, de 6 años, vecino, al nosocomio con síntomas similares al de la niña.

Ambos menores fueron asistidos por el personal médico, quien refirió que presentaban una alteración psicomotriz, permaneciendo ambos internados en observaciones fuera de peligro.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Menores Subrogante a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales quien direccionó el procedimiento.

También se le dio intervención a la línea 102 de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de la Comunidad.Por lo expuesto se realizaron las diligencias procesales dándose inicio a un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.







