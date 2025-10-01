La UPLaB celebra a sus primeros egresados de la Tecnicatura en Ciencias Ambientales

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) celebra con orgullo un hito histórico en su joven, pero firme trayectoria institucional: el egreso de los primeros técnicos y técnicas en Ciencias Ambientales, una carrera estratégica para el desarrollo sostenible de la provincia de Formosa.

El viernes 17 de octubre, en la Facultad de Estudios en Desarrollo Sostenible, se llevó adelante la actividad académica en la que los estudiantes presentaron y defendieron sus informes finales de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), instancia que marcó el cierre de su formación técnica.

Los nuevos egresados son: Cynthia Lorena Paredes, de la localidad de Laguna Blanca; Natalia Noemí Asseph, oriunda de Laguna Naineck; y Kevin Tomás Alberti, de la ciudad de Formosa.

Durante sus trayectorias académicas, los estudiantes demostraron un fuerte compromiso con su formación profesional, la gestión de los recursos naturales y la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos locales. Su formación técnica, profundamente vinculada al territorio, les permite hoy convertirse en protagonistas del desarrollo ambiental de nuestra provincia.

Desde la UPLaB, sus autoridades, docentes y comunidad educativa expresan sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los nuevos profesionales, quienes continúan su camino académico hacia la Licenciatura en Ciencias Ambientales, fortaleciendo así la formación universitaria en el campo de la sustentabilidad.

Este logro no sólo representa un orgullo institucional, sino también un paso más en la consolidación del modelo universitario provincial, que apunta a una educación pública, inclusiva, territorial y con compromiso social, orientada a las necesidades reales de la provincia de Formosa, se subrayó desde la casa de altos estudios.

“Su esfuerzo, dedicación y vocación marcan el camino para las futuras generaciones de profesionales comprometidos con el ambiente y el desarrollo sostenible de nuestra provincia”, se destacó, felicitando a los flamantes graduados.



