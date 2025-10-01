La Universidad Provincial de Laguna Blanca promocionó sus ofertas académicas en escuelas capitalinas

Este martes 21, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) realizó la promoción de su oferta académica en establecimientos educativos de la ciudad de Formosa, con el propósito de acercar a los estudiantes que están finalizando sus estudios secundarios las oportunidades de formación profesional que ofrece la institución.

Por ese motivo, acompañaron las autoridades de esa casa de altos estudios con sede en la localidad de Laguna Blanca, estuvieron el rector, el licenciado Adrián Muracciole; el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, el doctor Julián Bibolini, entre otras autoridades educativas.

Del mismo modo, participó también el director de Asuntos Juveniles de la provincia de Formosa, el doctor Fernando Galarza, y se contó con el apoyo de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), cuya presidenta es Paula Palacio Helbling.

La actividad, en particular, de este martes comenzó por la mañana con la visita a la EPES N° 54 “Gdor. Juan José Silva”, donde fueron convocadas las instituciones de la Jurisdicción 1 y 2, y luego a la EPES N° 51 “José Gervasio Artigas”, participando de la charla aquellos colegios que están cercanos.

En horas de la siesta se continuó con la recorrida, llegando a la EPES N° 87 del barrio República Argentina y, por último, a la EPES N° 99 de La Nueva Formosa.

Preinscripciones

Con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó el doctor Bibolini, quien informó que a partir del 3 de noviembre arrancan las preinscripciones para las carreras de la UPLaB hasta el 10 de diciembre.

Quienes estén interesados, explicó, “deberán ingresar a la página de la Universidad, donde se baja un formulario que debe ser rellenado y después se deberán acercar presencialmente a la Universidad, ya que es necesario constatar que quien se inscribió sea fehacientemente la persona que figura en los datos completados en el formulario”.

Esta información brindada por el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud es de suma importancia “para todos aquellos estudiantes interesados en elegir alguna de las carreras que se dictan en esa casa de altos estudios”.

Y consignó que esta promoción de la oferta académica continuará esta semana, aclarando que “todas la carreras están avaladas a nivel nacional. Por lo tanto, se puede ejercer en cualquier parte del país”.

Cursillo

A su vez, al avanzar en el tema del cursillo, dijo Bibolini que todas las carreras de la UPLaB lo tienen, el cual recién “una vez aprobado, ingresarán”, pero marcó que “no hay cupo”, sino que “todos los que aprueben van a comenzar a cursar”.

Y precisó que iniciará “el lunes 19 de enero de 2026 y durará diez semanas”, etapa en la que “se dictarán distintas materias”.

Las carreras para el 2026

La UPLaB ofrecerá cuatro las carreras el año que viene, según detalló, dos de ellas, del Departamento de Ciencias de la Salud: Licenciatura en Enfermería y Medicina; y las otras son Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

“Estas dos corresponden al Departamento de Estudios en Desarrollo Sostenible, cuya directora es la doctora Andrea Florentín”, indicó.

Agregó, finalmente, que para él “es un orgullo formar parte de esto que es la promoción de las carreras en diferentes escuelas”.

Modelo Formoseño

Haciendo un balance, “se recorrieron cuatro sedes educativas en esta jornada, donde se convocaron a estudiantes de diferentes instituciones para que conozcan las diferentes ofertas académicas que se dictan en la UPLaB, las que no tienen ningún costo”, destacó Galarza, al hacer declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y añadió: “Es decir para cursar en esa casa de estudios, cualquiera de las carreras, no tienen que abonar ninguna cuota y esto es un logro del Modelo Formoseño y de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

Por ello, acentuó categórico que, “para nosotros, es muy importante poder informar y difundir esto a los estudiantes de sexto año y séptimo, en el caso de los colegios técnicos de la provincia”.

Estudiantes entusiasmados

El profesor José Acosta, vicedirector a cargo de la dirección de la EPES N° 99, expresó sus sensaciones acerca de esta propuesta, marcando que “las expectativas son muy altas realmente para nosotros, por cuanto nos han elegido como escuela cabecera”.

Frente a esa deferencia, agradeció a las autoridades de la UPLaB, distinguiendo, a la vez, que “esta es una forma de mostrar lo que Formosa tiene como política educativa” y que, gracias al Modelo Formoseño, marcó que “tenemos herramientas suficientes para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando y así poder forjarse como profesionales”.

De manera que “encantado de poder ayudar a que ellos conozcan las oportunidades que tienen para su futuro”, enfatizó el vicedirector de ese establecimiento del barrio La Nueva Formosa.

FeCES

Por último, Palacio Helbling valoró la invitación a la FeCES por parte de la UPLaB para ser parte de la Expo Carreras que “se está desarrollando a lo largo y ancho de la provincia de Formosa, en distintas instituciones de Capital como del interior”.

Esta jornada consistió en brindar charlas “con distintos profesionales de la Universidad, así como con estudiantes”, quienes comentaron “cómo es la vida estudiantil allí y qué se desarrolla dentro de las aulas”, describió a grandes rasgos la joven, resumiendo que “los estudiantes, con sus profesores, quedaron muy entusiasmados” con ello.



