Elecciones nacionales: Jubilados del barrio Itatí recibieron una charla sobre la BUP





En la tarde de este martes 21, los beneficiarios del Centro de Jubilados del barrio Itatí de la ciudad capital, recibieron una capacitación sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), método que se utilizará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Gustavo López Peña, compartió la jornada y resaltó que “asistieron casi 200 adultos mayores que preguntaron y se sacaron todas las dudas de lo que va a ser esta elección del domingo 26, que para nosotros es fundamental”.

Asimismo, consideró que más allá de esto, resaltó que “es una excusa más para encontrarnos con ellos, porque no solamente les explicamos sobre las elecciones sino también compartimos diferentes actividades de contención y aprendizaje, que el Gobierno de la provincia de Formosa siempre está promoviendo”.

De esta manera, hizo saber que “la recepción fue muy buena, estuvieron muy atentos”, añadiendo que “con estas capacitaciones llevamos tranquilidad para lo que tienen que hacer el domingo” y remarcó que estas actividades se replicaron en diferentes Centros de Jubilados y Casas de la Solidaridad, llevadas adelante por las agrupaciones justicialistas.

Por su parte, Ramón Figueredo, quien está a cargo de un grupo de contención y ayuda al retirado y pensionado de la Policía de Formosa, puntualizó que “fuimos aproximadamente 170 concurrentes aprendiendo sobre la BUP”.

Y destacó que “aprendieron rápido”, marcando que “surgieron algunas dudas, como en el caso de que uno marque mal, cómo hay que solucionar ese inconveniente con el presidente de la mesa”, al tiempo que “todas esas explicaciones nos dieron los jóvenes profesionales de la Caja de Previsión Social, quienes estuvieron encargados de la capacitación.



