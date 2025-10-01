Se desarrollaron dos importantes operativos de los militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño

Fueron superadas las 9000 prestaciones de salud gratuitas que beneficiaron a vecinos de todas las edades.

En el marco del amplio trabajo que vienen realizando los militantes de salud de la Unidad por el Modelo Formoseño, acompañando a los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV) que se presentarán en las próximas elecciones del 26 de octubre, concretaron una nueva jornada sanitaria que abarcó a los barrios Antenor Gauna y 7 de Mayo, ubicados en la ciudad capital.

Para ello, desde las primeras horas de la mañana de este martes 14 de octubre, ubicados frente a los centros de salud de cada uno de los barrios y de manera simultánea, ofrecieron un total de 9843 prestaciones, con1377 atenciones médicas en distintas especialidades y otros numerosos servicios de salud.

“Hoy, nuevamente, los militantes de la salud del Partido Justicialista (PJ) estamos haciendo, a la par, dos operativos, acompañando con nuestro trabajo a nuestros candidatos a diputados nacionales por Formosa”, comentó una de las referentes del equipo militante en el barrio Antenor Gauna, la doctora Elizabeth Orbegozo.

Aseguró que estuvieron presentes especialistas de clínica médica, pediatría, nutrición, endocrinología, neurología y urología. “En los dos barrios, se hicieron 669 atenciones oftalmológicas, con la entrega de 591 anteojos; y desde odontología se concretaron 269 atenciones, con tratamientos y acciones de prevención, más la entrega de 1440 kits de pastas y cepillos dentales”, informó.

Mientras que en los camiones sanitarios se hizo un total de 136 mamografías y ecografías abdominales, obstétricas y ginecológicas. Más 122 radiografías y 51 extracciones para análisis de laboratorio.

Entre otras prestaciones, precisó que se los obstetras atendieron 257 consultas que incluyeron consejos sobre salud sexual. Desde enfermería hicieron 1588 controles, los vacunadores aplicaron 69 dosis de vacunas de calendario, se hicieron 70 determinaciones para grupo y factor sanguíneo y los especialistas en diabetes, nutrición y tuberculosis sumaron 306 atenciones.

Seguidamente, la profesional mencionó que, además, fueron entregados un total de 1017 medicamentos y 1228 repelentes y larvicidas. A la vez, el Servicio Social atendió 358 consultas y la Junta Evaluadora de Discapacidad dio respuesta a 36 gestiones.

A eso, se agregaron otros rubros para que los vecinos puedan acceder y consultar según las necesidades: venta de frutas y verduras de calidad y a excelente precio; peluquería y manicuría; vacunación y desparasitación de mascotas, así como asesoría legal, lo cual “algo muy importante porque los profesionales letrados enseñaron cómo es el nuevo sistema de votación con la Boleta Única Papel (BUP) para despejar cualquier duda que puedan tener los votantes”, sostuvo.

“Y no podían faltar las actividades recreativas, con propuestas, sobre todo, para la diversión de las niñas y los niños, como los juegos, el deporte y los pintacaritas”, citó como parte del ofrecimiento de esta jornada.

Para dar cierre, Orbegozo hizo llegar a los vecinos su afecto y agradecimiento “porque una vez más se acercaron y nos acompañaron.

“Estamos muy contentos y satisfechos”, afirmó respecto al trabajo efectuado “porque se hicieron muchísimas atenciones y lo fundamental para la gente es que puedan aprovecharlas al máximo y para nosotros, que podamos darles siempre lo mejor, con amor, generosidad y compromiso, como estamos acostumbrados a hacerlo desde la militancia de Unidad por el Modelo Formoseño”.



