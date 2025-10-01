La Policía trabaja en el esclarecimiento de un caso de hurto

• Se dio intervención en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1

Efectivos de la fuerza provincial investigan la sustracción de la rueda de una Mondial de 110 cilindradas, en la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y 28 de Junio, del barrio San Juan II de la ciudad de Formosa.

El domingo último, integrantes de la Zona Tres, del Comando Radioeléctrico Policial, verificaron la situación y la damnificada denunció el hecho.

Por el caso, uniformados de la Comisaría Seccional Cuarta iniciaron una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial, mientras sigue la investigación para establecer la identidad de los presuntos autores. (Con foto)



