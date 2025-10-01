Desde Chaco llega a Formosa "Iago", escena para un crimen

En el marco de una gira regional, el grupo chaqueño “Galatea” presentará “Iago, escena para un crimen”, durante una función que tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a partir de las 21.30, en el Teatro de la Ciudad.

En el papel de Iago, el personaje principal, se destaca Javier Luquez Toledo. Por otra parte, el actor formoseño Lázaro Mareco encarna a “Otelo” en esta versión moderna, intensa y provocadora que reinterpreta el clásico de William Shakespeare con una mirada actual.

El elenco se completa con Daniel Choi Ramírez (Miguel Cassio) y Rosalía Gianeschi Cancian (Desdemona), bajo la dirección de Luciana Perren Isnardo.

Cabe destacar que Eduardo Dib y Margo Menéndez son los autores de esta pieza, cuya trama se centra en el villano shakespereano, quien a través de una serie de maquinaciones induce al resto de los personajes a sellar sus destinos. Se trata de una trama que atrapa de principio a fin, a medida que el servidor y confidente de Otelo se deja ganar por la envidia y los celos para urdir un complejo plan que derivará inevitablemente en un drama pasional.

Las entradas anticipadas a un valor de diez mil pesos se pueden adquirir a través de Mercado Pago, enviando transferencias al alias iago.entradas y los comprobantes vía WhatsApp al celular 362 453-1574. El día de la presentación, el precio será de doce mil pesos en puerta.