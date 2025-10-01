La Policía detuvo a un hombre por el delito de “ Usurpación"

• Fue tras un allanamiento con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial

Efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a un hombre en el marco de un Expediente Judicial por “Usurpación de Inmueble” de una vivienda ubicada en la manzana 50 Lote Rural 200 del barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Formosa.

Días atrás una mujer y un hombre, cada uno con patrocinio legal de abogados, denunciaron un inconveniente de vieja data entre ambos, por la propiedad de un inmueble, presentando en esos momentos documentaciones.

Luego la mujer se ausentó de la vivienda y al regresar constató que el sujeto colocó sistema de seguridad en el portón de acceso impidiendo el ingreso de la misma, radicando ambos nuevamente denuncias por esa situación.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 a cargo del Dr. Rubén Darío Spessot, quien direccionó el procedimiento y otorgó una orden de allanamiento.

La medida judicial fue realizada por los efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y la Dirección General Policía Científica.

Durante la intervención los uniformados fueron recibidos por el hombre, de 46 años, quien se negó a colaborar con el procedimiento por lo que se utilizó un elemento idóneo para la apertura del portón de acceso y dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez.

Allí conforme lo dispuesto por el Juzgado de Turno se procedió a la detención del sujeto y se posicionó en la vivienda a la mujer, de 35 años.

En el lugar también se hallaban presente el padre, que reside en el Distrito Cinco y el hijo del encausado, quienes se retiraron finalizadas las diligencias.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se le notificó su situación procesal, medidas judiciales y recuperó libertad quedando a disposición de la Justicia provincial.



