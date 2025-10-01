Jofré, reelecto presidente en la Liga Formoseña de Fútbol
En el transcurso de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la noche del miércoles en las instalaciones del Don Antonio Romero, el ingeniero Jorge Jofré, fue reelecto por aclamación como titular de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Participaron de la reunión dirigentes de los clubes afiliados de las distintas divisionales, y protagonistas del balompié capitalino.
Luego de la ratificación de su mandato, Jofré, quien estará al frente por los próximos tres años, señaló: «Estamos en orden, las cuentas de la Liga están al día, las diversas disciplinas de la LFF se desarrollan con total normalidad, mantenemos diálogo constante con los representantes de AFA, tenemos participación en la tercera categoría del fútbol argentino, y estamos pronto a reinaugurar el Estadio, que será uno de los mejores de la región».
También, valoró el hecho de que se hayan habilitado nuevas canchas en la ciudad, número que se incrementará en breve con las puestas en vigencia de otros escenarios, gracias al apoyo del gobierno provincial. Debemos estar comprometidos con el deporte, ya que es una sana actividad para los formoseños».
La ceremonia se realizó con absoluta tranquilidad, y los presentes cerraron el encuentro con un fuerte aplauso y el compromiso de seguir trabajando por el bien del fútbol local. En breve el presidente elegirá a los miembros de comisión directiva, que incluye a los vice presidentes, y responsables de las diversas secretarías.
TRIBUNAL DE PENAS
Presidente: Sebastián Rolando González
Secretario: Néstor Ramón Leiva
VOCALES
Daniel Antonio Paredes
Norberto Adrián Cañete
Gustavo Adrián Alfonso
Rubén Fernando González Beterette
Germán David Cabrera
COLEGIO DE ÁRBITROS
Presidente: Lidió Silguero
VOCALES
Luis Carlos Ibarra
Alberto Albino Acosta
Pablina Pereira
REVISORES DE CUENTAS
Julio Alberto Robles
Esteban Gabriel González