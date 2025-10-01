Jofré, reelecto presidente en la Liga Formoseña de Fútbol





En el transcurso de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la noche del miércoles en las instalaciones del Don Antonio Romero, el ingeniero Jorge Jofré, fue reelecto por aclamación como titular de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Participaron de la reunión dirigentes de los clubes afiliados de las distintas divisionales, y protagonistas del balompié capitalino.

Luego de la ratificación de su mandato, Jofré, quien estará al frente por los próximos tres años, señaló: «Estamos en orden, las cuentas de la Liga están al día, las diversas disciplinas de la LFF se desarrollan con total normalidad, mantenemos diálogo constante con los representantes de AFA, tenemos participación en la tercera categoría del fútbol argentino, y estamos pronto a reinaugurar el Estadio, que será uno de los mejores de la región».

También, valoró el hecho de que se hayan habilitado nuevas canchas en la ciudad, número que se incrementará en breve con las puestas en vigencia de otros escenarios, gracias al apoyo del gobierno provincial. Debemos estar comprometidos con el deporte, ya que es una sana actividad para los formoseños».

La ceremonia se realizó con absoluta tranquilidad, y los presentes cerraron el encuentro con un fuerte aplauso y el compromiso de seguir trabajando por el bien del fútbol local. En breve el presidente elegirá a los miembros de comisión directiva, que incluye a los vice presidentes, y responsables de las diversas secretarías.

TRIBUNAL DE PENAS

Presidente: Sebastián Rolando González

Secretario: Néstor Ramón Leiva

VOCALES

Daniel Antonio Paredes

Norberto Adrián Cañete

Gustavo Adrián Alfonso

Rubén Fernando González Beterette

Germán David Cabrera

COLEGIO DE ÁRBITROS

Presidente: Lidió Silguero

VOCALES

Luis Carlos Ibarra

Alberto Albino Acosta

Pablina Pereira

REVISORES DE CUENTAS

Julio Alberto Robles

Esteban Gabriel González







