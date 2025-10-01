La Policía investiga la sustracción de dinero y otros objetos

• Se trabaja en la verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad

Efectivos de la fuerza provincial trabajan en el esclarecimiento de la sustracción de una caja fuerte con dinero en pesos, dólares y guaraníes, más un teléfono Iphone 11 y otro Samsung Ha-50, título de propiedad del domicilio y de un automóvil Ford Fiesta, perpetrado en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, de esta ciudad.

Alrededor de las 21:00 horas del domingo, los policías de la comisaría Bernardino Rivadavia verificaron un requerimiento en un inmueble ubicado en la calle Ramos Mejía al 1900, donde el propietario de 28 años denunció el caso.

Relató que el jueves último a las 6:00 horas se ausentó de su domicilio, regresó el domingo de un viaje, se acostó a descansar y al despertar se dio cuenta que desconocidos ingresaron a su inmueble y le sustrajeron varias pertenencias.

Después se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica; mientras que un grupo de investigadores analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, con el objetivo de identificar a los responsables.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.