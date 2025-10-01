Clorinda: Detuvieron a un hombre con 97 envoltorios de cocaína

Las constantes recorridas preventivas que realizan los uniformados son fundamentales para combatir el delito y proteger a la comunidad

Efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona II detuvieron a un sujeto de 28 años, detectaron droga en su poder y dieron intervención a la Justicia provincial.

El caso ocurrió este domingo último, alrededor de las 16:10 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por la calle Paraguay y avenida Marana, de la segunda ciudad.

Durante el trabajo preventivo, el individuo demostró nerviosismo y en medio del cacheo constataron que llevaba entre sus prendas de vestir varios envoltorios.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Drogas Peligrosas y se determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.









I