La Policía intensifica las tareas de prevención en los barrios y el microcentro

• La fuerza provincial mantiene un trabajo permanente

Efectivos policiales realizan a diario operativos de seguridad ciudadana con mayor presencia de uniformados y de civil para desalentar la comisión de ilícitos, con una planificación estratégica, según las políticas públicas de seguridad.

Durante las 24 horas, la Policía impulsa el despliegue estratégico de sus recursos humanos y logísticos en diferentes sectores de la ciudad, con una presencia continua en las calles del ejido urbano y zonas aledañas.

Las motocicletas policiales cumplen un rol fundamental: realizar recorridas preventivas en las principales avenidas, los distintos barrios y el microcentro de la ciudad.

También se suman los operativos, más los servicios de seguridad implantados en horarios nocturnos de viernes a lunes, con móviles policiales diferentes sectores del centro y la periferia.

El despliegue es llevado adelante por policías de a pie en las inmediaciones a plazas, bancos, cajeros automáticos, instituciones educativas, agencias de quiniela, comercios y locales gastronómicos, entre otros sectores.

A ese trabajo, se agregan otros efectivos que realizan controles fijos a conductores de motocicletas, otros vehículos y personas.

Todo este sistema de prevención tiene el apoyo logístico de móviles policiales que se encuentran distribuidos en sitios estratégicos para brindar una pronta respuesta a los requerimientos de la sociedad formoseña.

La tarea que se realiza hace hincapié en el diálogo con vecinos y comerciantes, a quienes se les explica los alcances de estos operativos, que tienen como objetivo la seguridad y presencia activa en las calles.

También se refuerzan las medidas preventivas para evitar el robo de motocicletas, ya que se detectan muchos rodados con las llaves de encendido colocadas.

La seguridad es una construcción colectiva y conjunta entre el Estado y la sociedad, por eso se solicita a la comunidad que comunique cualquier situación a la línea de emergencias gratuita 911. (Con foto)



