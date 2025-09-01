Desbarataron una banda dedicada al robo de motos en Formosa

• Se realizaron tres allanamientos en distintos barrios del Distrito Cinco

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a cuatro sujetos, secuestraron motocicletas con los números adulterados de las chapas patentes, motopartes, arma de fuego, dinero y drogas, tras allanamientos en viviendas de los barrios El Porvenir, República Argentina y El Palomar.

La banda fue desbaratada en el marco de la investigación del robo de una moto registrado el jueves de la semana pasada en el San Pedro, de esta ciudad.

Los policías primero establecieron la participación de varios individuos conocidos en el ámbito delictivo por operar bajo esta modalidad.

Luego todos los elementos probatorios fueron puestos en conocimiento del juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien ordenó las requisas domiciliarias en diferentes sectores de la zona norte.

Durante el mandato judicial detuvieron a cuatros jóvenes de 18, 19, 20 y 22 años como presuntos autores de las sustracciones de motocicletas en el Distrito Cinco.

También secuestraron dos rodados con los guarismos adulterados, motopartes, un arma de fuego y marihuana, razón por la cual se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación procesal y quedaron disposición de la Justicia provincial.












